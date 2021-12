L'EPIDEMIA

BELLUNO Accanto alla curva epidemica, che sta crescendo in modo lento ma costante, ce n'è un'altra che invece sta aumentando in fretta. È quella che riguarda i pazienti positivi ricoverati in area non critica. A distanza di una settimana il valore è più che raddoppiato passando da 10 a 25. Un balzo in avanti importante che sta cominciando ad affaticare i reparti. Venerdì, ad esempio, è stata attivata la Pneumologia covid a Feltre. Come se non bastasse la lista delle vittime si è allungata ieri con due nuovi morti. Si tratta di un anziano di 86 anni che era ricoverato in Malattie Infettive a Belluno (vaccinato con due dosi lo scorso aprile) e un 74enne in Rianimazione a Feltre.

I RICOVERI

Ormai è fuori discussione. La curva che preoccupa di più e sulla quale è riposta maggiore attenzione è quella legata ai ricoveri di persone positive. Al momento, negli ospedali di Belluno e di Feltre, si contano 32 pazienti con il covid: 3 in Terapia Intensiva, 25 in area non critica, 4 nell'ospedale di comunità di Feltre. Una settimana fa, sabato 4 dicembre, ce n'erano 17. Lo scarto più grande, come anticipato, riguarda i pazienti in area non critica che sono cresciuti di due volte e mezzo (da 10 a 25). Sette giorni fa si contavano poi 4 pazienti in Terapia Intensiva (dato pressoché stabile) e 3 all'ospedale di comunità.

LA CURVA

I positivi invece aumentano quasi con moderazione. E questo è un dato che da un lato rassicura, dall'altro mantiene Belluno tra le migliori province del Veneto. Attualmente ci sono 1068 attualmente positivi e oltre 2mila persone in isolamento o in quarantena. Tranne Rovigo e in parte Verona, che hanno rispettivamente un'incidenza settimanale di attualmente positivi per 100mila abitanti pari a 600 e 612, le altre province superano Belluno (535) alla grande: ad esempio Padova (1196), in assoluto la peggiore, ma anche la vicina Treviso (1020), Vicenza (975) e Venezia (948). Il cambiamento da un anno all'altro è radicale. Nel dicembre 2020 la provincia incastonata tra le Dolomiti era una delle peggiori non solo del Veneto ma anche d'Italia (in rapporto al numero di abitanti). Invece ora, per lo meno all'interno dei confini regionali, è la migliore nonostante i numeri preoccupanti delle vicine aziende sanitarie. È un trend che emerge osservando anche il dato sui nuovi positivi. Dal bollettino di Azienda Zero diffuso ieri emergeva che, nelle ultime 24 ore, nel Bellunese, erano state scoperte 99 nuove positività che portano l'incidenza settimanale a 244 contro una media venete arrivata ormai a quota 418 (274 Verona, 297 Rovigo, 392 Venezia, 472 Vicenza, 484 Padova, 517 Treviso). Questo non significa che i positivi non ci siano, anzi, ma crescono in modo più lento.

LA CAMPAGNA

Intanto, continua senza sosta la campagna vaccinale. L'Ulss Dolomiti ha ormai somministrato 341.264 dosi di vaccino anti-covid (prima, seconda e anche di rinforzo). L'85,5% (pari a 155.864 persone) della popolazione con più di 12 anni ha ricevuto il primo ciclo di vaccino, mentre l'83,7% (152.643 persone) il ciclo completo. A crescere sono soprattutto le prime dosi. Merito, senza dubbio, del nuovo decreto anti-covid che ha reso obbligatorio il green pass per diverse categorie (oltre a quella dei sanitari) e per entrare in alcuni luoghi al chiuso. In una settimana hanno deciso di vaccinarsi per la prima volta quasi 900 persone (per essere precisi 895). La crescita è stata dello 0,5%. Mentre le seconde dosi sono aumentate dello 0,2% (393 persone). Ieri, ad esempio, sono state somministrate 366 dosi di vaccino anti covid nella seduta vaccinale territoriale organizzata ad Alleghe in collaborazione con l'amministrazione comunale. Crescono anche le terze dosi: ne sono state eseguite 46.241 e la copertura degli over 80 è arrivata al 71,7%. Rimangono da vaccinare 26.528 bellunesi e l'intenzione dell'Ulss Dolomiti è quella di assottigliare questo numero il più possibile in vista del natale.

Davide Piol

