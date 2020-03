I casi di contagio aumentano in tutta Italia, ma non in maniera uniforme. Nel Veneto che ha blindato e svuotato un ospedale (Schiavonia) e isolato un intero paese (Vo'), la curva non ha registrato l'impennata che i più si aspettavano. Al contrario, il contagio si sta espandendo in Lombardia. «La crescita non è esponenziale come previsto dagli algoritmi e probabilmente in questa fase la tenuta sul contagio è positiva. Certo è che ci vorranno ancora settimane per capire alla fine come sarà», ha commentato il governatore Zaia. «Le ragioni sono essenzialmente due - spiega Andrea Crisanti, direttore di Virologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova - Da una parte il fattore sociodemografico: il triangolo Lodi-Bergamo-Cremona ha una densità di abitanti superiore a Padova-Treviso-Venezia e nessuna città veneta è grande come Bologna. Più residenti significano più spostamenti e questo ha un impatto importante sulla rapidità di diffusione. Dall'altra c'è la sorveglianza attiva: in Veneto c'è stata una capacità d'identificazione precoce che il resto d'Italia non ha avuto e che gli ha permesso di disporre subito efficaci misure».

