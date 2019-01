CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ennesima crisi degli ultimi anni rischia di cambiare volto alla Stefanel. E non solo per le possibili ricadute sull'occupazione -pronta la richiesta di cassa integrazione di fatto per la totalità dei dipendenti in Italia- ma anche per l'addio a Ponte di Piave. Il gruppo dell'abbigliamento ha presentato domanda di concordato preventivo in bianco ed entro il 15 aprile dovrà depositare il piano di rilancio o la bozza di ristrutturazione con cui convincere i creditori (l'esposizione supera i 295 milioni). La riorganizzazione potrebbe...