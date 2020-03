Da Roma alla sua Belluno. In un viaggio di ritorno, oggi, che non ci si aspettava di raccontare. Il dottor Silvio Dal Fabbro è morto ieri mattina all'ospedale Gemelli dove si trovava ricoverato dall'autunno. Silvio non ce l'ha fatta a sconfiggere il male. Medico, specializzato in endocrinologia, da alcuni anni aveva lasciato il reparto di Medicina del San Martino, ma non aveva smesso di lavorare in ambito medico.

Silvio Dal Fabbro, classe 1951, era figlio unico di Giovanni, storico vicedirettore della Banca Popolare, e della nobildonna Innocente Tina Pagani. Così lo ritrae la cugina Maria Arrigoni: «A caratterizzarlo era la dedizione, sia per la professione che per la famiglia. Medico, stimato. Di poche parole, ma attento alla persona». Anche Maurizio Busatta lo ricorda sotto vari aspetti. Compagno di classe, socio fondatore dell'Associazione ex Alunni del Liceo Tiziano: «Conoscevo Silvio da quando portava i pantaloni all'inglese - precisa Busatta, presidente dell'Associazione - era attento a tutto ciò che concerne la cultura classica, e stato amico generoso, professionista scrupoloso, politicamente un progressista».

Dal Fabbro era appassionato di fotografia e di montagna. Forte il legame con il Cai di Belluno di cui aveva frequentato i corsi di scialpinismo. Andrea Dall'O, medico di base, lo ripensa negli anni padovani: «Eravamo entrambi ospiti del Collegio Antonianum. Silvio, scolasticamente parlando, era un genio».

Ora, senza Silvio, sarà più vuota la casa di Castion dove restano la moglie, Rita Occhipinti - medico all'ospedale San Martino - e le due figlie, Giulia e Giorgia.

Daniela De Donà

