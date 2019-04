L'Empoli finisce ko, Udinese più serena a Bergamo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Udinese per ora può tirare un sospiro di sollievo e domani sera potrà affrontare l'Atalanta con meno pressione e con più scioltezza, dopo il regalo ricevuto dal Bologna, rigenerato dalla cura Mihajlovic, che nell'anticipo di ieri ha sconfitto nettamente l'Empoli (3-1), lasciando così invariato - con un +4 - il vantaggio dei bianconeri sulla squadra toscana, che si trova al terzultimo posto, davanti al Frosinone e all'ormai retrocesso Chievo. Per l'Udinese un risultato confortante per il morale e domani sera a Bergamo anche un punto...