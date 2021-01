AL MARIUTTO DI MIRANO

MIRANO L'emozione di tornare a strucar figli e nipotini. La Stanza degli abbracci alla casa di riposo Luigi Mariutto di Mirano è stata inaugurata giovedì, nella Giornata mondiale dell'abbraccio e non poteva essere altrimenti: ora gli anziani dell'istituto possono incontrare i loro familiari come avveniva prima della pandemia, in tutta sicurezza e tornando a toccarsi. A inaugurare la struttura, già realtà in molte case di riposo veneziane, sono stati il presidente dell'Ipab Giuseppe Marchese, con il direttore Franco Iurlaro, il consigliere Guido Seno e Claudia Carcich del Gruppo Sit di Padova, l'azienda che ha donato il Modulo abbracci.

PROTEZIONE TOTALE

Si tratta di una struttura gonfiabile destinata agli incontri e soprattutto ai contatti tra gli ospiti della Rsa e i parenti. Garantisce una protezione completa dal Covid, perché l'incontro si svolge in una specie di sacca provvista di due ingressi. All'interno è collocata una parete trasparente con due manicotti chiusi nella parte terminale ed è proprio attraverso queste maniche che visitatore e anziano possono abbracciarsi in totale sicurezza. Il modulo è anche riscaldabile e illuminato e tutte le sue componenti sono lavabili e disinfettabili. Al Mariutto il progetto è iniziato in forma sperimentale già lo scorso 13 gennaio, giovedì però si è voluto inaugurare la novità con una semplice cerimonia, presenti pochi residenti e familiari.

A tagliare il nastro è stata, come di consueto al Mariutto, un'ospite, la signora Bertilla, che ha dato il via ufficiale agli incontri di contatto in tutta la struttura, finora possibili solamente visivamente, attraverso un vetro. La Stanza degli abbracci ha un valore economico di circa 2.500 euro ed è stata ottenuta grazie al sostegno di Sit, ma molto più grande è il valore simbolico e psicologico dell'iniziativa: «La pandemia - ha detto Marchese - ha stravolto completamente il nostro modo di vivere gli incontri: non possiamo toccarci e sentire il calore umano, percepire l'affetto dei nostri cari, ma per chi è solo e non ha altro modo di comunicare se non attraverso il contatto fisico, questa restrizione è una sofferenza atroce, che provoca tristezza, depressione, chiusura in sé stessi. Per molti nostri ospiti, che riescono a comunicare solamente attraverso il contatto, un abbraccio è linfa vitale». Eloquenti le parole dei primi anziani che hanno potuto provare, non senza commozione, il contatto con i loro cari, dopo mesi di astinenza forzata: «Sono 11 mesi che siamo rinchiusi qui - ha detto una di loro - e non abbiamo mai avuto l'opportunità di abbracciare, di strucar le mascelle dei nostri cari e dare tanti bacioni». «Il mio cuore - ha aggiunto un'altra - batteva a 100 all'ora dall'emozione di toccare mia figlia. Tutto credevo ma non di vivere una cosa simile a 97 anni. Mi è rimasto impresso tutta la notte».

Filippo De Gaspari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA