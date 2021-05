Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZAVENEZIA Tre giorni consecutivi al di sotto dei cento contagi ogni ventiquattr'ore non si vedevano dalla sera del 20 ottobre, più di sei mesi fa. In mezzo c'è stato di tutto. La seconda ondata che nel Veneziano è stata infinita, poi il lento calo e la ripresa vertiginosa dopo San Valentino. Il nuovo lockdown, gli ospedali soltanto concentrato sul virus chiusi (per due volte in pochi mesi) a tutto quanto non era emergenza...