L'EMERGENZA

VENEZIA «Se si è contatti stretti di un positivo si faccia riferimento al Servizio d'Igiene pubblica o al proprio medico di medicina generale o al pediatria, che faranno le valutazioni e daranno le indicazioni del caso».

Vittorio Selle, direttore del Sisp che afferisce al Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 3 Serenissima, ricorda qual è la procedura corretta da seguire quando si ha a che fare con un contagiato, mentre in città e in provincia crescono le iniziative private per eseguire i tamponi. Non poche volte capita che un contatto stretto di un positivo conclamato, magari preso dall'angoscia di una verifica immediata, si rechi di corsa a fare il test pagandolo decine di euro. Un doppio errore, di fatto: perché non avvisa chi di competenza e perché magari quel test lo fa troppo in fretta con la possibilità che l'esito sia ingannevole: in caso di un falso negativo, infatti, si rischierebbe di avere un contagiato che circola liberamente e potrebbe diffondere il virus.

LA PROCEDURA

Prima di tutto, insomma, è importante riferirsi al medico e non fare di testa propria. «I positivi sono formalmente iscritti in un elenco che viene condiviso con la prefettura e le forze dell'ordine e sono inoltre tenuti a fornire tutte le indicazioni corrette e complete sui contatti avuti - spiega Selle - Quando si individua un caso positivo, è il Sisp, con la sua indagine epidemiologica, a stabilire secondo i protocolli nazionali e regionali chi sono i contatti stretti di un soggetto positivo al coronavirus, cioè le persone che devono essere sottoposte a restrizioni. I contatti stretti vengono contattati dal Sisp e devono rispettare rigorosamente le restrizioni che sono imposte loro, dell'isolamento, della quarantena e del tampone». Tampone che può essere effettuato a domicilio, tramite le Usca, quando il soggetto è molto sintomatico o in modalità Drive-Through, a bordo della propria auto nelle postazioni preposte, se mandato in quarantena.

«In questo contesto fermamente regolamentato, un tampone fatto privatamente da una persona soggetta a restrizioni perché contatto stretto non influisce sull'iter stabilito dal Sisp, che si apre e si chiude secondo precisi protocolli; può essere quindi utile a livello personale, ma non costituisce un percorso diverso o più rapido», ammonisce Selle che sottolinea: «Il rispetto delle indicazioni del Sisp è la via corretta per chi è contatto stretto e deve chiudere il proprio iter secondo i protocolli. Anche per chi ha il dubbio di aver avuto un contatto a rischio, magari non segnalato dalla persona positiva, il riferimento è il Sisp o il medico o il pediatra di famiglia: loro sono in grado di valutare le diverse situazioni e di prescrivere il tampone, se necessario».

IN FARMACIA

E a proposito di tamponi privati, da ieri anche nel Veneziano è possibile effettuare il test in farmacia, secondo l'accordo firmato da Federfarma con la Regione Veneto e che stabilisce il nuovo protocollo. Si tratta, nel caso dei test in farmacia, dei tamponi rapidi naso-faringeo e si potranno sottoporre allo stecchetto tutte quelle persone che, asintomatiche e senza la certezza di essere entrare in contatto stretto con dei positivi, vogliono verificare la propria situazione. Il costo? 26 euro a tampone per un quarto d'ora d'attesa prima di avere i risultati. Già pronte, nel Veneziano, la farmacia Zaccarelli di Spinea, la farmacia Iaccheri di Valli di Chioggia, la farmacia Medina Snc di Marghera, e la farmacia Pizzini alle Catene.

Ad aderire, al momento, sono state il 40 per cento delle farmacie dell'area metropolitana «ma non tutte quelle che hanno manifestato interesse - spiega Andrea Bellon, presidente di Federfarma Veneto e Federfarma Venezia - sono già in condizioni di avviare l'attività. Le bloccano gli iter di reperimento del personale infermieristico che deve eseguire i tamponi e anche la ricerca di uno spazio dove poter dar vita al test. Chi ha spazi di proprietà ha potuto partire immediatamente».

L'interesse, però, c'è e le farmacie che hanno aderito all'iniziativa dovrebbero entrare a regime già sul finire della settimana o, al più tardi, a metà della prossima. «Il nostro è un servizio rivolto agli asintomatici - conclude Bellon - Se dovesse essere trovato un positivo si comunicherebbe il nome al Sisp facendo partire il protocollo standard».

Nicola Munaro

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

