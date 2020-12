L'EMERGENZA

VENEZIA Riapriranno per tutti (almeno al 75%) dopo l'Epifania ma nonostante la chiusura delle superiori per evitare i contagi, quello che si sta avviando al Natale è l'anno solare più strano della storia delle scuole. Che ancora rappresentano un nervo scoperto nella lotta alla pandemia.

Il saliscendi a cui si assiste quasi quotidianamente nell'analizzare l'andamento dei contagi è del tutto sovrapponibile a quanto accade nelle scuole dove il virus continua a diffondersi, soprattutto perché introdotto dall'esterno. Il report dell'Ulss 3 contava a ieri sera 112 classi interessate dalla presenza, al loro interno, di almeno un ragazzo positivo. I casi, 73 in una settimana, esplodono a macchia di leopardo: un giorno si chiude con meno di 10 interventi da parte della Centrale operativa territoriale e il giorno successivo ci sono una ventina di nuove classi da iscrivere alla lista dei tamponi e del tracciamento. Un andamento schizofrenico e imprevedibile che ha portato ad avere attualmente accesi 6 focolai (classi nelle quali il virus si è duplicato) per 74 alunni ora positivi che hanno generato 623 studenti in quarantena. Gli insegnanti contagiati sono 47 e altri 75 sono in isolamenti fiduciario perché contatti. Le classi più contagiate sono alle elementari (39) seguite dalle medie (33), dagli asili (22) e dalle superiori (18). Il comune più colpito resta Venezia con 46 classi interessate, al secondo posto le 10 positività negli istituti di Mirano e al terzo Chioggia e Santa Maria di Sala con 6 casi a testa.

Alla fine son dovuti intervenire i carabinieri a calmare una situazione che sarebbe potuta degenerare. Durante il secondo tampone di controllo per i bambini dell'asilo Ciliegio, in quarantena da una decina di giorni, ieri mattina al Giustinian si è verificato un assembramento che ha fatto sì che alcuni genitori chiedessero l'intervento delle forze dell'ordine. «Saremmo stati una quarantina in uno spazio stretto e chiuso, con genitori, bambini che correvano di qua e di là, oltre alle persone che attendevano l'esito del tampone», racconta una mamma. Ad essere criticata è la gestione dell'appuntamento: «Ci avevano detto di andare lì tutti insieme poco prima delle 11 in maniera da essere isolati ed evitare il contatto con altre persone - spiega una mamma - Solo che quando siamo arrivati, c'era un'ora di ritardo su chi era lì da prima, il che ha fatto sì che saltasse tutta la prevenzione. Se infatti noi siamo una bolla e siamo stati attenti a non contaminare nessuno, così il gioco non reggeva».

A quel punto la decisione di non rimanere all'interno dell'ospedale: «Io non me la sono sentita di far restare mio figlio all'interno, esponendolo al rischio di qualcuno che fosse in attesa del tampone, magari asintomatico e positivo. Per questo siamo usciti nonostante la pioggia e il vento». Poi con l'andar del tempo più persone hanno preferito sostare all'esterno: «Fatalità sono passati tre carabinieri, li abbiamo fatti entrare per chiedere se tutto fosse in regola, molto gentilmente hanno rilevato l'assembramento e imposto l'apertura di tutte le finestre per far circolare l'aria, oltre all'ampliamento dello spazio agibile, perché ci era stato interdetto l'uso di tutto il corridoio e ci si siamo distanziati meglio».

La paura era un potenziale rischio di contagio: «All'interno c'era anche una mamma incinta e proprio in quel momento è stato richiesto un molecolare a fronte di un esito positivo che non riguardava il nostro gruppo». Con la richiesta di un nuovo accertamento la paura è salita: «L'episodio ha fatto pensare che ci potessero essere casi di positività nel nostro gruppo, ma non è successo. Alla fine chi viene colpito sono i bambini tra 2 e 3 anni, oltre a noi famiglie. Ogni settimana ce n'è sempre una, non posso risolverlo sempre da me, è il Comune che deve gestire meglio la situazione all'interno degli asili e gli uffici competenti». Nel frattempo, casi si sono registrati a San Provolo (una trentina di bambini in quarantena e un'educatrice positiva), a San Piero in Volta (pare un bambino) e al Peter Pan (un positivo tra i lattanti).

