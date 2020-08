L'EMERGENZA

VENEZIA L'ordinanza della Regione ha scatenato, com'era prevedibile, il classico panico da rientro. Chi pensava di tornare alla propria vita di tutti i giorni dopo una pausa per staccare da una prima parte di 2020 decisamente da dimenticare, aveva fatto male i propri conti. Morale: tutto il popolo delle ferie d'agosto che sta tornando da Spagna, Grecia, Malta e Croazia, è in fibrillazione per la nuova ordinanza della Regione che impone il tampone per chi ha passato le ferie in quei paesi. La buona notizia è che il messaggio, effettivamente, è arrivato: a centinaia si stanno informando su come procedere. Quella meno buona è l'effetto domino che sta portando quella massa enorme di richieste informazioni che stanno piombando sul 118, paralizzando di fatto le linee e arrivando a gravare quindi anche su quella dedicata alle emergenze. Il problema è che sono veramente tanti, a centinaia, i veneziani che, in questi giorni, stanno tornando a casa da quelle destinazioni. Il centralino del numero verde, a quanto pare, non è sufficiente a contenere le richieste, che vengono automaticamente dirottare verso il Suem. Ieri, il personale del pronto intervento, si è trovato a gestire telefonate di ogni genere: c'è chi presenta dei sintomi e chi invece vuole chiedere semplicemente capire come dovrà regolarsi per test e quarantena preventiva.

Serve cautela, anche perché il dato di questi ultimi giorni non sembra essere molto incoraggiante: i nuovi casi positivi sono diversi e in aumento, soprattutto in un'età molto più bassa rispetto alla media.

LA PROCEDURA

Per non intasare le linee di emergenza, chi rientra dai quattro Paesi individuati da Ministero e Regione, deve passare tramite il sito dell'azienda sanitaria. Da oggi sarà possibile rivolgersi dalle 7 alle 13 anche in determinate strutture, individuate apposta per gestire la questione della prevenzione Covid da rientro dalle vacanze. In centro storico la sede è quella del distretto dell'ex ospedale Giustinian (Dorsoduro 1454); per la Terraferma, sede del distretto di Favaro Veneto (via Triestina 46 M); Per Riviera e Miranese: presidio di Noale (piazzale della Bastia 3) e dell'ospedale di Dolo; per Chioggia sede distrettuale (accesso da via Marco Polo). L'accesso alle postazioni è libero e non necessita prenotazioni.

VENETO ORIENTALE

Anche l'Ulss 4 ha predisposto degli ambulatori specifici da oggi. A Portogruaro basterà presentarsi al distretto socio sanitario di via Zappetti 23 (ex Silos), dalle 7 alle 13. A San Donà di Piave in via Girardi 23, dalle 7 alle 13. Anche qui, accesso libero senza necessità di prenotazione o prescrizione.

Chi si presenta in ambulatorio dovrà però esibire i documenti che attestino di essere stato in vacanza in una delle quattro località individuate (oltre, ovviamente, a presentare un documento di identità). Sarà il personale dell'Ulss 4 a incaricarsi di far sottoscrivere un'autocertificazione prima di procedere con il tampone (gratuito).

Per tutti vale la regola che in attesa dell'esito del test i cittadini dovranno rimanere in isolamento fiduciario in casa. Sono esentati dall'obbligo di tampone le persone che nelle 72 precedenti al rientro in Italia lo avevan o già effettuato con esito negativo. «Con l'attivazione dei due ambulatori ad accesso diretto - precisano dall'Ulss 4 - non sarà più necessario contattare preventivamente il numero di telefono e l'indirizzo mail (comunicati in precedenza) per effettuare la prenotazione».

Davide Tamiello

