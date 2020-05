L'EMERGENZA

VENEZIA In ogni guerra è il fronte, nel bene o nel male, a dare l'indicazione a chi sta tirando le fila e disegnando la strategia del campo, di come si stia mettendo la situazione. Se è il caso di continuare con la tattica adottata fino a questo momento o se cambiare, invertire la rotta, provare un altro versante.

Se resistere o attaccare.

Ma anche se all'orizzonte fa capolino un cielo sereno o cupo.

LE CASE DI RIPOSO

Ed è osservando i movimenti della linea del fronte, che nel Veneziano passa adesso lungo i corridoi e i letti delle case di riposo, che il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben, trae i presagi dei giorni a venire. Quelli in cui il cielo sembra farsi più benevolo, dopo oltre due mesi di tempesta e buriana. «Nelle case di riposo siamo arrivati a 92 ospiti positivi al Covid-19, cioè il 2,64% del totale. Il dato è aggiornato a oggi (ieri, ndr) e - spiega Dal Ben - scende molto da quando, il 14 aprile, avevamo 315 anziani contagiati da Covid-19 che rappresentavano il 9,05% del totale»: valori con i quali l'Ulss 3 si piazzava in testa alla classifica delle percentuali in tutto il Veneto. Da metà aprile le cose sono cambiate anche nei centri per anziani anche se non bisogna abbassare la guardia. «Il trend dei positivi va via-via calando - aggiunge il dg - ma dovremo sempre aspettarci casi e decessi legati ai vecchi contagi. Il miglioramento dei numeri si vede ma non deve creare troppo ottimismo. Se c'è da fare un'analisi però, la situazione sta globalmente migliorando in queste strutture». E anche sui versanti che sanguinano di più, come la Residenza Venezia di Marghera, c'è stato un tamponamento dell'emorragia: «La nostra presenza è stata in alcuni casi asfissiante e a Marghera non vediamo nuovi casi ma l'evolversi di una situazione stabilizzata e legata alle singole persone e al loro caso clinico».

Le case di riposo diventano così cartina di tornasole di tutta la battaglia al nemico invisibile sul territorio e negli ospedali, chiamati a tornare gradualmente alla normalità. A partire da lunedì quindi ci sarà spazio per interventi e visite che non siano solo d'urgenza, pur mantendendo un rigido protocollo per garantire il distanziamento sociale e la difesa da un virus «comunque sempre lì, pronto a colpire» precisa Dal Ben. Nonostante si sia «stabilizzato il numero dei ricoverati e in tutta l'Ulss 3 Serenissima siamo sempre sotto la disponibilità delle terapie intensive: al momento ci sono 41 letti liberi su 101».

LA GIORNATA DI IERI

L'andamento descritto da chi guida il servizio sanitario in questa zona dell'area metropolitana, nella quale giovedì non si è registrato nessun nuovo contagio, è lo specchio di quanto accade a livello provinciale.

La fotografia è scattata da Azienda Zero nel bollettino pubblicato ieri pomeriggio, che mette a fuoco 28 nuovi casi in ventiquattrore, tra le 17 di giovedì e di ieri, portando il totale a 2.459 dall'inizio della pandemia, il 22 febbraio per il Veneziano. Calano però tutti gli indicatori: gli attualmente positivi (a 787, cioè -27), i ricoverati totali (180, ovvero -6) e le persone curate a casa, scesa a 577, il che vuol dire 21 in meno rispetto alla precedente rilevazione, la sera di giovedì. Aumentano i dimessi (arrivati a 383, +5) e ci sono stati altri 55 guariti.

Quello che continua a crescere, sono le vite spezzate nella battaglia del secolo. Ieri all'ospedale di Dolo ci sono stati altri due decessi: quello di Danilo Perini, 83 anni di Chioggia, e quello di una persona della quale non sono state fornite le generalità. Mentre è stato registrato il decesso di Iride Lanza, 85 anni di Chioggia, ospite dalla casa di riposo Casson di Chioggia ma deceduta a Dolo mercoledì e di cui era già stata data notizia sull'edizione di ieri. Con i loro, sale a 218 il numero dei veneziani morti dal via al contagio.

In una giornata nella quale, come fa sapere Daniele Giordano, segretario generale della Fp Cgil di Venezia, ci sono stati cinque pazienti di lungodegenza ricoverati nell'ospedale di Noale e risultati positivi al coronavirus.

I TAMPONI

In tutta l'Ulss 3 Serenissima sono stati finora effettuati 42.701 tamponi: 2.737 hanno dato esito positivo, «siamo attorno al 5 o 6% di contagiati», chiarisce il dg Dal Ben. Ieri l'operazione tamponi si è spostata al Taliercio. Nel palazzetto dei campioni d'Italia di basket sono state analizzate 1.450 persone tra agenti della polizia locale, volontari di associazioni e della protezione civile e operatori domiciliari indicati dal Comune.

È anche così che è stata condotta la battaglia.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA