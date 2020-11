L'EMERGENZA

VENEZIA Il comune più in sofferenza è Venezia, non potrebbe essere altrimenti: delle 226 classi scolastiche interessate dal coronavirus nel territorio dell'Ulss 3 Serenisima, 125 si trovano tra la città d'acqua e la prima terraferma. Perché se è vero che le case di riposo rappresentano un fronte aperto (nonostante la curva dei positivi abbia avuto una flessione e nonostante i tanti decessi di ospiti contagiati), anche le scuole sono un settore su cui l'Ulss 3 ha il suo bel daffare alla ricerca di contatti, una volta individuato un positivo.

A ieri, come detto, 226 classi sono attualmente toccate dal contagio: se l'indagine temporale retrocede al 14 settembre (data di avvio dell'anno scolastico, all'epoca in presenza) il numero delle classi con almeno un positivo è salito a 601. Nove sono i focolai attuali (le classi nelle quali il virus è stato trasmesso tra alunni e insegnanti all'interno dell'aula) e ci sono 162 alunni ora positivi. Il numero dei ragazzi in quarantena (perché positivi o contatti di positivi) è di 265. Ottantadue, invece, il numero del personale dipendente della scuola positivo al virus nell'Ulss 3. Sommando tutti i componenti del mondo scolastico, sono attualmente contagiato Covid-19 in 244 e sono ora in isolamento fiduciario in 283.

Con le superiori chiuse per decreto (ma si contano ancora 43 studenti positivi), le più colpite sono le elementari che hanno 73 classi interessate dal contagio. Seguono le medie (61 classi con almeno un alunno attualmente positivo) e gli asili( 43). Il che vuol dire una mole di tamponi: 2.128 solo nei giorni scorsi.

Tra i comuni, detto di Venezia e le sue 125 classi positive, il contagio vede 11 classi a Martellago e Dolo; 9 a Mira; 8 a Mirano, Fiesso d'Artico e Spinea; 7 a Camponogara; 6 a Noale; 4 a Marcon e Santa Maria di Sala; 3 a Chioggia, Pianiga, Scorzé; 2 a Campagna Lupia e Campolongo Maggiore e 1 classe a Cavarzere, Quarto D'Altino e Vigonovo. Nessuna a Fossò e Strà.

TAMPONI A MIRA

A Oriago di Mira la Protezione civile è arrivata in aiuto ai medici dell'ambulatorio di Medicina di Gruppo di piazza Mercato scesi a loro volta in campo per effettuare i tamponi rapidi.

I volontari della Protezione civile di Mira hanno allestito una tensostruttura in piazza Mercato a Oriago per facilitare i medici e gli utenti ad effettuare i tamponi rapidi in drive through ovvero stando in auto. Con i tamponi, i medici hanno mantenuto comunque l'impegno di proseguire la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Oltre ai consueti siti attivati dall'Ulss 3 Serenissima nei quali è possibile effettuare i tamponi in auto (drive-through o drive-in) anche i medici di medicina generale possono effettuare l'esame, purché il test sia stato prescritto e venga effettuato nella massima sicurezza, garantendo distanziamenti e sanificazioni.

«Lo spirito di responsabilità e l'osservazione delle norme deontologiche della professione nella tutela della salute fisica e psichica - ha affermato l'assessore alle Politiche Sanitarie di Mira, Francesco Sacco - ha spinto i medici a mettersi a disposizione dei propri assistiti per evitare loro di doversi recare in ospedale e per valorizzare in questo modo i servizi del territorio. Anche a nome del sindaco Marco Dori ringrazio tutti per l'organizzazione e la collaborazione e invitiamo la cittadinanza ad evitare assembramenti».

