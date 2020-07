L'EMERGENZA

VENEZIA Giorno - anzi, notte - ora e luogo sono coordinate precise ormai mandate a memoria come a scuola si sgranavano i rosari di particolari di eventi destinati a fare la storia. All'1.30 di sabato 22 febbraio ai vertici dell'Ulss 3 Serenissima giunge la notizia: all'ospedale di Padova è risultato positivo al coronavirus il tampone di un paziente ricoverato per alcuni giorni all'ospedale di Mirano. È Mario Veronese, pensionato di Oriago di Mira: primo contagiato dal nemico invisibile nel Veneziano e poi primo morto Covid dell'area metropolitana veneziana, l'1 marzo all'ospedale di Padova. Quella telefonata dalla città del Santo, nella notte tra il 21 e il 22 febbraio catapultava il Veneziano nell'incubo.

«Poco dopo la mezzanotte i colleghi padovani ci hanno comunicato l'esito positivo del tampone per la ricerca del Covid-19 - ricorda adesso il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - Alle 4 del mattino ero riunito all'ospedale di Mirano con i collaboratori più stretti e con il resto della direzione per dare il via alle contromisure. Dopo una prima valutazione si è passati a un'indagine epidemiologica completa in entrambi gli ospedali dove era stato curato il paziente positivo, Mirano e Dolo. Abbiamo formato due gruppi: il primo procedeva con l'indagine sui pazienti e il personale sanitario che era entrato a contatto con il paziente positivo all'ospedale di Mirano, compreso chi lo ha trasportato da un ospedale all'altro. Il secondo faceva la stessa cosa con Dolo, dove il paziente aveva fatto il suo primo accesso. In quella notte - ammette Dal Ben - è scattata la vera emergenza. Fino al giorno prima ci si preoccupava di un contagio da lontano, di colpo ci siamo resi conto che era nelle nostre città. L'allarme, peraltro, era nell'aria: il 20 febbraio il primo caso italiano, a Codogno, il 21 a Vo'».

UNA STORIA COMPLICATA

A ingarbugliare la matassa, la storia clinica di Veronese ricoverato a Mirano il 18 febbraio per poi essere trasferito a Dolo.

E con un caso positivo che aveva attraversato più reparti di due ospedali, il timore di ulteriori contagi era fondato. «Questo il cuore del problema, in quella notte. La mattina del 22 erano già stati sottoposti a tampone tutti i pazienti e i dipendenti individuati dalle due indagini, a Mirano e a Dolo. Era una situazione completamente nuova per tutti: l'imperativo era agire secondo i protocolli vigenti, e agire con rapidità assoluta. A Mirano abbiamo agito sul Pronto soccorso e sul reparto di Medicina, a Dolo sul Pronto soccorso ed è stato precluso l'accesso di nuovi pazienti in terapia intensiva - spiega il direttore generale - In quei giorni le indicazioni ministeriali dicevano che la ricerca dell'infezione era da riservarsi ai soli pazienti con sintomi sospetti e provenienti dalla Cina e il paziente in questione non presentava queste caratteristiche». Poi, però, il tracollo. «Dal reparto di Medicina di Mirano, dov'era ricoverato per una febbre che durava da una decina di giorni e dispinea, dopo essere stato più volte valutato dagli anestesisti per grave ipossiemia, il paziente è stato trasferito nella Rianimazione di Dolo. La notte del 20 febbraio, dopo un ulteriore peggioramento, i medici hanno deciso di intubarlo: continuava a peggiorare, nonostante avessimo eseguito tutti i protocolli, gli esami e le cure da adottare in casi del genere, compresi test sierologici e tampone faringeo per la ricerca di agenti batterici o antigeni virali, risultati tutti negativi».

L'aggravarsi della situazione aveva portato - alle 18.40 del 21 febbraio - al trasferimento del paziente a Padova, dov'era possibile verificare la presenza o meno di un'infezione da febbre suina e da Covid-19, all'epoca solo una possibilità. A Mestre, nella sede dell'Ulss 3 intanto si attivava l'Unità di crisi, attiva per più di cento giorni. Mentre domenica 23 febbraio, altri due casi positivi al Civile di Venezia. «Gli ospedali in cui operare erano così diventati tre - aggiunge il dg - Anche qui, abbiamo dovuto individuare gli operatori che avevano avuto contatti con le persona positive».

Succedeva tutto più di cinque mesi fa: «C'è stato chi ha avuto subito, e distintamente, la sensazione fosse l'inizio di una catastrofe - ricorda - Chi ha provato un'angoscia profonda. C'è anche chi aveva intuito tutto e, prima di chiudere la porta di casa e tornare in servizio nel cuore della notte, ha detto alla moglie: Ti chiamo più tardi. Ma quello che sta per cominciare, nessuno sa come finirà. Eravamo preparati ma non ci aspettavamo che tutto accadesse in questo modo e con questa rapidità di diffusione».

Nicola Munaro

