L'EMERGENZAVENEZIA Duecentomila euro per far ripartire e rimettere a posto le scuole di Venezia e delle sue isole flagellate dai cinque giorni di acqua alta vissuti dalla città tra il 12 e il 17 novembre, quando la marea aveva toccato la punta di 187 centimetri sul Medio mare: la seconda Aqua Granda di sempre, dietro solo ai 194 del 4 novembre 1966.IL DECRETOCosì ieri dalla Città Metropolitana - che ha la competenza in materia sugli edifici scolastici - è stato firmato un decreto per approvare il prelievo di 200mila euro dal fondo di...