L'EMERGENZA

VENEZIA Due mesi fa Venezia e la sua provincia si risvegliavano con l'incubo in casa. Le prime luci dell'alba di quella che sarebbe poi stata l'ultima sera di Carnevale accompagnavano fuori dal laboratorio di Genomica dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo l'esito positivo del tampone di Mario Veronese, 76 anni, di Oriago di Mira, ricoverato nell'ospedale di Dolo e da quel momento paziente zeo del veneziano. Veronese morirà a Padova l'1 marzo per emorragia cerebrale, ma la sua è stata la prima di 185 croci veneziane. Da lì, era l'1.30 di sabato 22 febbraio, la storia è cambiata per sempre.

L'ANDAMENTO GENERALE

È stato un contagio a due velocità quello di Covid-19 nei 44 comuni della Città Metropolitana. Numeri che sembravano già di per sé impressionanti il 21 marzo hanno assunto le dimensioni ben peggiori se paragonati al saldo di questi ultimi trenta giorni, nonostante dal primo aprile la curva stia calando lenta e costante. Il 21 marzo, un mese dopo l'arrivo del virus nel veneziano, il bollettino di Azienda Zero dava notizia di 685 casi totali di persone contagiate, di 210 ricoveri (54 dei quali nelle Terapie Intensive) e 29 veneziani deceduti.

A distanza di un mese da quel primo traguardo, il numero delle persone contagiate dal nemico invisibile si è più che triplicato arrivando a toccare con le rilevazioni di ieri mattina da parte di Azienda zero la quota di 2.191 contagiati, di persone cioè che sono entrate in contatto con Covid-19. Tra questi ci sono i guariti, ma anche le persone che non ce l'hanno fatta e hanno pagato il prezzo più alto. In tutto i morti veneziani - compresi anche i pazienti originari della città o della provincia ricoverati in altri ospedali - sono 185, praticamente oltre sei volte tanto.

Resta invece più o meno stabile il parametro delle persone ricoverate in ospedale: 223 ieri, di cui soltanto 23 in Terapia Intesiva.

Ed è questo, insieme ai rilevamenti delle ultime ventiquattro ore, a proposito, le migliori di questi due mesi da tregenda (se ne parla nel pezzo a fianco, ndr), a far ben sperare nell'esito della battaglia del secolo.

UN MESE D'ANGOSCIA

Quello che si è dipanato tra il 22 marzo e il 21 aprile è stato il mese terribile del veneziano. Quando un giorno ci si guarderà indietro sarà impossibile dimenticare l'angoscia per i bollettini delle 17 di Azienda Zero che per interi pomeriggi hanno dato la misura della guerra.

Per due volte i numeri di nuovi contagi hanno superato la soglia di 130 tamponi positivi. È successo il mercoledì 8 aprile con 138 contagi in una sola giornata e sabato 11 aprile quando il conteggio si era arrestato a 135 nuovi positivi.

In tutto, dal 22 aprile a ieri 1.506 contagi in trentuno giorni per una media del pollo di 48,5 contagi ogni giorno.

Senza dimenticare che a fianco di questa crescente malattia, nel frattempo insignita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dei galloni di pandemia, aumentavano anche i decessi. Costanti, giorno dopo giorno, fino ai 9 registrati l'11 aprile.

L'AREA PIÙ COLPITA

La pandemia ha anche una sua distribuzione geografica ben precisa. La zona che ha pagato il prezzo più alto è Mestre, con l'area di Mestre nord che risulta quella a più alto tasso di contagio. Sono stati 46 i decessi di persone residenti nella prima terraferma veneziana su 185 morti.

Undici di queste 46 croci sono di Favaro. In difficoltà, in provincia, anche Chioggia (con il caso di Valli) e San Donà di Piave.

LE CASE DI RIPOSO

Ad aggravare il quadro di un mese senza luce, l'allarme scoppiato nelle case di riposo del veneziano. Secondo il report della Regione pubblicato lunedì (ma i numeri sono in tragico aggiornamento) sono stati contagiati 267 anziani e 46 sono deceduti: le situazioni peggiori alla Casson di Chioggia, alla Francescon di Portogruaro, alla Residenza Venezia di Marghera e alla Salute di Portogruaro.

È questo l'epicentro del contagio, iniziato prepotente in una notte di due mesi fa.

Nicola Munaro

