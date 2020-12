L'EMERGENZA

VENEZIA Anche i preti si ammalano di Covid. Dalla Curia fanno sapere che dall'inizio della pandemia, a febbraio, almeno sette sono i sacerdoti risultati contagiati dal coronavirus nel solo Patriarcao di Venezia. Mentre al Covid Hospital di Jesolo, dov'è ricoverato da qualche giorno, migliorano le condizioni del parroco di Torre di Fine don Mirco Pasini, la parrocchia di San Giovanni Evangelista in via Rielta a Mestre riapre oggi dopo tre giorni di chiusura obbligata per effettuare la sanificazione della chiesa e del patronato dopo che il parroco don Giuseppe Frezzato si è scoperto positivo (asintomatico), mandato in quarantena assieme al cappellano e a un coadiutore. Anche don Valentino Cagnin, amministratore parrocchiale di Asseggiano, è positivo (leggermente sintomatico) e in isolamento nella sua canonica. Contagi che confermano come, essendo in prima linea e a contatto con il pubblico, per messe, confessioni ed attività ordinarie, anche i sacerdoti sono esposti a un forte rischio d'infezione.

«ESPERIENZA DURA»

Don Pasini è finito in terapia intensiva a Jesolo da dove fa ora sapere di stare meglio tanto che già oggi potrebbe far ritorno a casa. «È un'esperienza dura, che ti segna afferma il sacerdote che già a gennaio era stato ricoverato in Rianimazione a causa di una gravissima forma di polmonite non dovuta però al Covid ma a virus influenzale . Gli ospedali sono pieni, si respira un clima di grande tensione, qui al mio letto gli infermieri si asciugano le lacrime. Alcuni titolari di imprese di pompe funebri mi riferiscono una situazione pesantissima: se sfugge di mano si aprono scenari inimmaginabili. Purtroppo da quel che si vede succedere fuori, la gente non capisce niente. Invito tutti ad essere responsabili e a rispettare le regole. Soprattutto desidero ringraziare pubblicamente il personale sanitario verso il quale ho un enorme riconoscenza». Dopo l'esperienza di febbraio, don Pasini si era vaccinato contro l'influenza e anche per il pneumococco ad ottobre, perciò quando ha visto salire la febbre si è allertato. «Appena me ne sono accorto sono corso in ospedale. Per fortuna sabato scorso in Pronto soccorso a Jesolo c'era la stessa dottoressa che mi curò a gennaio: conosceva il mio quadro clinico ed è intervenuta tempestivamente. Se quella sera avessi temporeggiato e fossi andato a celebrare messa sarebbe stata una strage».

PARROCCHIA OFF LIMITS

A Mestre, da martedì scorso, è off limits per tutti la parrocchia di San Giovanni Evangelista in via Rielta, a due passi dal parco Bissuola, nota per essere frequentata da gruppi numerosi di Neocatecumenali. «Ero stato a pranzo con dei collaboratori racconta il parroco don Giuseppe Frezzato, comunque al momento asintomatico . Qualche giorno dopo mi hanno avvisato che uno di loro era risultato positivo: ho chiamato il medico e lo sono risultato anch'io sia al tampone rapido che al successivo molecolare. Siamo in quarantena io, il mio vicario e un altro sacerdote di origini polacche che vive con noi, in attesa delle prossime analisi». Chiesa e patronato sono rimasti chiusi, ma riaprono oggi in tempo per le messe del fine settimana, dopo una sanificazione generale degli ambienti. I tre sacerdoti sono in quarantena fino a Santo Stefano e dovranno saltare le celebrazioni di Natale, per le quali si sono resi disponibili a dare una mano altri confratelli. Sarà così anche ad Asseggiano, dove don Valentino Cagnin da qualche giorno è chiuso nella sua abitazione positivo e febbricitante: «Ci aiutiamo in seno alla collaborazione pastorale della Gazzera», fa sapere. Proprio alla Gazzera, con la prima ondata in primavera, il parroco di Santa Maria Ausiliatrice, don Ottavio Trevisanato, si era contagiato dopo essere andato in visita dai suoi parenti. Messo in quarantena, si era poi negativizzato senza particolari problemi.

CONFESSIONI

Nel frattempo, di fronte all'aggravarsi dell'epidemia, il vicario episcopale per la Pastorale don Daniele Memo ha inviato una nota a tutti i parroci che integra quella dell'11 dicembre scorso secondo la quale in diocesi resta preferita la forma della confessione individuale. «Ogni parroco si legge che, soppesata la situazione, dovesse constatare un grave rischio per la salute dei presbiteri e dei fedeli derivante dalla celebrazione del sacramento, qualora lo ritenesse opportuno, può fare richiesta della facoltà necessaria per utilizzare la terza forma del rito, con assoluzione generale».

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA