VENEZIA Agli albori della pandemia la Regione l'aveva scelto come struttura clinica di riferimento nella lotta al coronavirus e da quel giorno il reparto Covid dell'ospedale di Dolo non ha mai passato un giorno senza ospitare almeno un positivo. Nemmeno quando il caldo dell'estate aveva azzerato i contagi: a Dolo tre pazienti Covid-19 erano seguiti in Medicina. Ora che la seconda ondata è quotidiana realtà, il dipartimento si è allargato, e può farlo ancora in caso di necessità. A dirigerlo, oltre ai primari di Medicina interna, Moreno Scevola e di Pneumologia, Manuele Nizzetto, anche Flavio Busonera, primario di Geriatria, uno che il virus l'ha provato sulla propria pelle, ricoverato su uno di quei letti ai quali ogni giorno si avvicina per curare chi sta come stava lui. «Sono stato in uno di questi letti, dentro a una stanza di degenza come questa - racconta Busonera - e so cosa si prova. Ho guardato in faccia il nemico, sono guarito e sono tornato a lavorare con più consapevolezza».

«Qui ci sono pneumologi perché il virus colpisce i polmoni, internisti perché il virus non colpisce solo i polmoni e geriatri perché il virus colpisce duro soprattutto i grandi anziani» spiegano i tre dirigenti medici. Perché l'ondata di ritorno della pandemia ha costretto anche il reparto Covid di Dolo a mutare.

L'intero padiglione 3 è di fatto diventato il Covid hub dell'Ulss Serenissima. Dove l'intensità di cura aumenta con il salire dei piani: al secondo c'è la Geriatria, al terzo la Medicina interna e al quarto la Pneumologia. Si passa dai letti di degenza standard del secondo piano, ai letti ad alta intensità di cura del terzo, ai letti semintensivi del quarto. In tutto sono attivi (al momento) 144 posti letto Covid: nel picco finora raggiunto ne sono stati occupati 139, erano un centinaio in primavera i ricoverati. Di quei letti, 34 sono ad alta intensità di cura e 14 semintensivi. Con l'arrivo della seconda ondata i letti di Sub-intensiva e quelli ad alta intensità di cura sono stati attrezzati per il monitoraggio continuo effettuato anche a distanza dalle riattrezzate cabine di comando. Qui vengono controllati sia i parametri vitali del paziente che le riprese in tempo reale del letto. Ogni letto di Sub-intensiva ha una dotazione per la terapia respiratoria.

Nel reparto Covid di Dolo lavorano 28 medici specialisti, tre primari inclusi; mentre i pazienti ora sono più anziani, e spesso più gravi, rispetto alla prima ondata, nonostante all'inizio i contagiati fossero più giovani e meno gravi. Adesso, però, l'età dei ricoverati si è alzata da 71 a 75, tanto che ad aumentare la potenza del reparto è stata inglobata anche Geriatria, passata nelle ultime tre settimane da 0 a 54 anziani con Covid.

Da inizio marzo a fine settembre i pazienti transitati per Dolo sono stati 354: nel 60% dei casi avevano anche altre malattie. Novantasette di loro arrivavano da una casa di riposo e 47 da un altro ospedale, il resto da casa. I guariti sono stati ricoverati, in media, 25 giorni e hanno un'età media di 69 anni.

«Le aree Covid, assieme alle terapie intensive, sono i reparti maggiormente interessati dalla pandemia - spiega il dg Giuseppe Dal Ben - e in questa seconda ondata sono state attrezzate con strumentazioni ancora più performanti».

