L'EMERGENZA

UDINE La notizia dell'arrivo all'Albergo Pradibosco di migranti che, risultati negativi al tampone Covid, devono comunque fare la quarantena (di 15 giorni) perché provenienti da Paesi a rischio, continua inevitabilmente a tenere banco in Val Pesarina. In tanti hanno scritto al sindaco Erica Gonano per esprimere la volontà di manifestare collettivamente la preoccupazione ed il dissenso della comunità in proposito. «Considerato il particolare momento che stiamo attraversando a causa della pandemia in corso, credo che la forma più opportuna sia quella della raccolta firme dice il primo cittadino di Prato Carnico -. Ritengo che in questo frangente siano da evitare gli assembramenti di piazza che aumentano il rischio dell'esplosione di focolai covid, giacché arriverebbero persone da ogni dove, e rischiano di sottrarre alle forze dell'ordine tempo prezioso per il controllo del territorio».

«Penso che la modalità della sottoscrizione di un documento coniughi al meglio l'espressione democratica del pensiero con la necessità di tutelare la salute della nostra comunità conclude Erica Gonano -. Nelle prossime ore cercheremo di elaborare tale documento e di renderlo disponibile per la firma nei luoghi aperti al pubblico o nelle piattaforme a ciò dedicate».

NUOVI RINTRACCI

Attraverso la rotta balcanica ancora migranti in arrivo in Friuli. Numerosi i rintracci nelle ultime ore in provincia di Udine. Un gruppetto è stato intercettato vicino San Giovanni al Natisone. Una decina quelli trovati a Bagnaria Arsa che procedeva in direzione Joannis in via Gorizia, a Privano di Bagnaria Arsa. Altro rintraccio lungo la regionale 352, una decina di persone a Palmanova in prossimità della sede della Croce Rossa: si tratta di nove maggiorenni e un minorenne, tutti del Bangladesh. Un gruppetto è stato poi rintracciato a Trivignano Udinese. Altri gruppetti sono stati avvistati nella notte a San Giovanni al Natisone, a Lovaria, e a Pradamano. I migranti che hanno vissuto su tre pullman in un area dell'ex ospedale psichiatrico di Udine, saranno accolti presso l'albergo Pradibosco, a Pesariis, ospitati dalla Caritas.

CONFINI

La Polizia di Stato della provincia di Gorizia e le altre forze di polizia nei primi otto mesi del 2020 sono state particolarmente impegnate nella gestione del consistente flusso migratorio della cosiddetta rotta balcanica che sta interessando in modo rilevante anche il territorio isontino. L'invio, da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di ulteriori aliquote, anche dell'Esercito, a supporto del dispositivo di sicurezza preesistente, ha permesso di rendere più efficaci le attività di gestione e controllo dei migranti, rese ancora più complesse dall'attuale emergenza epidemiologica. Dalla ripresa consistente del flusso migratorio, al termine del lockdown, gli stranieri rintracciati da tutte le forze di polizia in provincia di Gorizia, dal 15 maggio di quest'anno, sono stati oltre 700, prevalentemente nel corso dei servizi mirati sotto la regia della Polizia di Frontiera; gli irregolari riammessi nella vicina Repubblica di Slovenia, ove tali istanze potevano essere avanzate in base a quanto stabilito dal trattato bilaterale tra i due Paesi, sono stati 220, mentre i passeur arrestati sono stati 5, di svariate nazionalità: ucraina, romena, russa, afgana. Le modalità di ingresso utilizzate dai passeur, hanno registrato l'impiego di taxi, automezzi tipo station wagon o furgoni e, in un caso, anche il passaggio della frontiera a piedi. Il flusso migratorio ha interessato di riflesso anche gli operatori del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, sotto l'egida della Polizia di Stato ma con il supporto di tutte le forze dell'Ordine e dell'Esercito, che dal 16 dicembre scorso, giorno della sua apertura, hanno dovuto operare in un contesto reso ancora più difficile dall'attuale emergenza sanitaria, ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari alla prevenzione dei contagi da CoVid-19. Dallo scorso dicembre sono stati accolti 399 stranieri, 156 dei quali sono stati rimpatriati, con l'impiego di speciali voli charter, nei rispettivi paesi di provenienza che ne hanno riconosciuto la cittadinanza.

