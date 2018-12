L'EMERGENZA TREVISO Squadre di emergenza contro l'influenza nel periodo di Natale.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZATREVISO Squadre di emergenza contro l'influenza nel periodo di Natale. L'Usl della Marca ha messo in piedi un programma di turni extra per gli infermieri in servizio nel pronto soccorso e nell'area delle urgenze della Pediatria del Ca' Foncello. Il primo picco dei contagi è atteso tra la fine di quest'anno e l'inizio di quello nuovo. Proprio nel periodo delle vacanze in cui gli ambulatori dei medici di famiglia resteranno chiusi per diversi giorni. La somma delle due cose rischia di creare ingorghi in ospedale. L'Usl ha voluto...