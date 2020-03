L'EMERGENZA

TREVISO Sembra un piano di guerra: ci si prepara alla battaglia più dura. Il nuovo coronavirus ha iniziato a riempire le Terapie intensive degli ospedali trevigiani. L'Usl sta correndo ai ripari ricavando 120 posti dedicati ai pazienti colpiti dal Covid-19 tra le Rianimazioni, i letti isolati nei reparti ordinari, il raddoppio della Pneumologia di Treviso, con la possibilità di attivare la ventilazione meccanica, e la trasformazione del nuovo ospedale di comunità del Ca' Foncello in un vero e proprio reparto coronavirus. Sabato mattina si contavano 3 ricoverati nelle Terapie intensive della provincia. La sera erano saliti a 6, ieri mattina a 7 e nel pomeriggio a 9: quattro a Treviso e cinque a Conegliano. Al Ca' Foncello, nello specifico, ci sono anche un 49enne e un 53enne che a quanto pare non avevano particolari problemi di salute. I contagi stanno aumentando. «Gli specialisti si attendono il picco per il 15 marzo» specifica il dg Benazzi. Fino ad ora sono 126 i trevigiani risultati positivi (+2 rispetto a sabato. Di questi, 62 sono ricoverati (+12).

IL CA' FONCELLO

Il Ca' Foncello è il fulcro del progetto anti-coronavirus. In vista dell'onda più alta di contagi, verranno progressivamente ricavati 20 posti letto di Terapia intensiva dedicati al Covid-19. Sei verranno aggiunti nel settore semi intensivo della Medicina d'urgenza. Altri sei allestiti negli spazi dell'ex Terapia antalgica. E otto dei 14 già presenti nella Rianimazione centrale potranno essere attivati in ogni momento per rispondere all'emergenza in corso. Di pari passo, verranno allestiti letti isolati praticamente in ogni reparto ordinario, in modo da non pesare solo su alcuni settori. In primis su Malattie infettive, che conta una trentina di posti. «Il reparto, comunque, non è al tutto esaurito» rassicura Benazzi. Nella stessa unità ci sono sei camere isolate a pressione negativa per il bio-contenimento.

VENTILAZIONE ASSISTITA

Il reparto è stato raddoppiato nel giro di 48 ore. Adesso ci sono 22 posti letto dedicati al nuovo coronavirus. Alcuni sono già stati occupati. Qui è possibile attivare la ventilazione assistita ed eseguire l'ossigenoterapia ad alti flussi per le broncopneumopatie croniche ostruttive e le polmoniti. Si tratta di una sorta di settore semi intensivo. L'ampliamento dell'unità è stato possibile grazie all'uso degli spazi della Gastroenterologia, che come in un domino è stata svuotata e trasferita in blocco nel settore della Chirurgia generale.

IL FOCOLAIO DELLA GERIATRIA

Verrà definitivamente spento tra giovedì e venerdì. L'Usl sta ultimando a tempo di record gli impianti di quello che avrebbe dovuto essere il nuovo ospedale di comunità, nel padiglione esterno davanti all'ingresso principale del Ca' Foncello. Verranno spostati qui i 28 pazienti anziani positivi al coronavirus che sono blindati in Geriatria dal 25 febbraio, in seguito all'esplosione dei contagi, e che ad oggi non sono ancora nelle condizioni di far ritorno a casa in isolamento domiciliare. Gli altri 60 sono già stati dimessi. Sono tutti in isolamento a casa. L'operazione Geriatria verrà portata a termine dedicando un'intera giornata alla sanificazione del reparto. Poi l'unità potrà riaprire i battenti.

PRONTI SOCCORSO

In tutti i prontI soccorso della provincia sono stati ricavati percorsi e ambulatori dedicati al transito in isolamento dei pazienti sospetti. A Treviso, in più, dall'inizio di questa settimana verranno attivate le due tende montate davanti all'ingresso principale. Saranno attive dalle 7 alle 21, sette giorni su sette. I volontari della Protezione civile faranno da filtro controllando tutti i pazienti con sintomi collegabili al Covid-19 prima del loro accesso al pronto soccorso. Per ora le tende installate davanti agli altri ospedali trevigiani resteranno chiuse.

GLI ALTRI OSPEDALI

La lotta contro il coronavirus tocca tutti. Nell'ospedale di Conegliano è stata creata un'area isolata con 14 posti letto all'interno della Medicina. In più, sono stati allestiti due posti aggiuntivi in Rianimazione. A Vittorio Veneto sono state preparate due stanze in Pneumologia per i pazienti in isolamento. A Castelfranco è stata creata un'area isolata con due ambulatori per i casi sospetti. Sono stati inoltre dedicati due letti in Rianimazione. Ai quali si aggiungono sei nuovi posti ordinari ricavati nel settore isolato della week surgery. A Montebelluna, infine, è stata ricavata accanto alla Geriatria un'area con 12 letti isolati. E parallelamente sono stati attivati altri 5 posti in Rianimazione.

Mauro Favaro

