L'EMERGENZATREVISO Il virus del West Nile arriva anche nella Marca. Una donna di 50 anni, che abita nella parte orientale della provincia di Venezia, è stata ricoverata nell'unità di Malattie infettive del Ca' Foncello per una meningoencefalite causata dal virus diffuso dalle zanzare. Sono in corso esami più approfonditi. La certezza matematica arriverà questa mattina. Ma già ieri pomeriggio i medici non avevano dubbi. Le condizioni cliniche della donna sono precarie. Non è entrata in Terapia intensiva. Il quadro, però, è estremamente...