L'EMERGENZA TREVISO I traumi cranici, il fumo e l'abuso di alcol. Sono i fattori

L'EMERGENZATREVISO I traumi cranici, il fumo e l'abuso di alcol. Sono i fattori di rischio che stanno contribuendo ad abbassare l'età in cui le persone vengono colpite da demenza. «Abbiamo anche casi di persone che non hanno ancora compiuto i 50 anni rivela Maurizio Gallucci, direttore del centro per i Disturbi cognitivi e le demenze dell'Usl della Marca i rischi sono aumentati rispetto a una volta. Basta pensare ai traumi cranici conseguenti agli incidenti stradali. Quelli giovani sono pazienti con necessità diverse rispetto agli...