L'EMERGENZA

TREVISO Case di riposo al setaccio contro il coronavirus. Sono 12 le strutture sotto la lente. In sette di queste sono stati inquadrati veri e propri focolai. Ad oggi l'Usl della Marca ha eseguito il tampone su 366 anziani. E il 42% è risultato positivo. Vuol dire 153 ospiti. Sono stati controllati anche 703 operatori. Cinquanta sono stati colpiti dal virus (7%). Complessivamente sono stati fatti 1.069 tamponi. E si continua. Il caso più eclatante resta la casa di riposo Cosulich di Casale sul Sile, gestita dall'associazione Ca' dei Fiori. Qui sono stati contagiati 43 anziani su 83. La struttura ha riservato tutto il primo piano all'isolamento dei positivi. Ma non si vede ancora la luce in fondo al tunnel. Tanto che l'Usl sta valutando la possibilità di consacrarla come prima casa di riposo Covid. «Stiamo valutando assieme alla Regione la possibilità di trasferire gli anziani negativi al Covid-19 in altre strutture che si sono rese disponibili, come quelle dell'Israa di Treviso rivela Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria al momento il 5,9% dei posti nei centri servizi per anziani sono liberi. Questo può consentire dei margini di manovra».

IL MONITORAGGIO

Oltre a quella di Casale, si stanno controllando le case di riposo Santa Maria de' Zairo di Zero Branco (sono emerse 12 positività tra il personale); casa Bernardette di Villorba (ospitava un anziano mancato dopo la conferma del contagio); lo Zalivani dell'Israa (una 90enne e una dottoressa esterna sono risultate positive); il Cesana Malanotti di Vittorio Veneto (che conta 6 ospiti positivi); villa Belvedere di Crocetta (un medico esterno è risultato positivo); la San Gregorio di Valdobbiadene; la Domenico Sartor di Castelfranco; casa Fenzi di Conegliano (ieri sono state confermate alcune positività tra gli ospiti); villa delle Magnolie di Monastier. Più le strutture Oic di Vedelago e casa Luigi e Augusta di Ormelle, dove sono stati allestiti settori isolati per accogliere i pazienti positivi in uscita dall'ospedale che hanno superato la fase acuta ma che non sono ancora in grado di far ritorno a casa.

TEST RAPIDI

Per stringere i tempi, l'Usl ora ha deciso di utilizzare nelle case di riposo i nuovi test rapidi capaci di evidenziare nel giro di 15 minuti, attraverso una piccola puntura sul polpastrello, se una persona è positiva al Covid-19. Solo in caso di positività si procederà con un tampone nasale per la conferma definitiva. Sono già arrivati i primi 10mila tamponi sui 100mila ordinati dall'azienda sanitaria. Si può iniziare. Allo stesso tempo, dopo il via libera dell'Aifa e della Regione, la sperimentazione dei farmaci come il Tocilizumab verrà allargata anche a domicilio e nelle strutture per anziani. L'altro nodo riguarda il personale. Sono diversi gli operatori sociosanitari positivi costretti all'isolamento domiciliare. La casa di riposo di Casale aveva lanciato un appello a tutti per trovare personale aggiuntivo. Anche a Zero Branco si è in un equilibrio precario. E pure il Cesana Malanotti deve fare i conti con delle difficoltà. Proprio ieri Benazzi ha avuto un incontro con i direttori dei centri per anziani della Marca. «Tre cooperative si sono dette disponibili a inviare personale: Orchidea, Girasole e Terra Fertile conclude il direttore generale dell'Usl e anche noi, come azienda sanitaria, abbiamo pubblicato un avviso per infermieri e operatori da destinare ai centri per anziani, per fare un grande servizio in un momento di grande bisogno».

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA