L'EMERGENZA SOCIALE

VENEZIA Sono lavoratori, quasi tutti impiegati nel turismo. Ma anche uomini e donne che, in altri settori, non si sono viste rinnovare il contratto. Ci sono poi titolari di attività commerciali e anziani un tempo aiutati dai figli, anche loro adesso in difficoltà. Sono persone che un anno fa non avrebbero mai pensato di trovarsi faccia a faccia con il baratro ma che ora l'incubo lo toccano con mano.

E sono tante.

A dare la cifra di quale sia, per Venezia e Mestre, il risvolto economico della pandemia da coronavirus sono i dati raccolti dalla Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia che segnalano un importante incremento di richieste di aiuto da parte dei cittadini colpiti dall'attuale situazione di crisi. Ma ciò che più impressione è un altro dato: circa l'80% delle domande di aiuto presentate da aprile riguardano persone «non precedentemente conosciute e non già prese in carico dai servizi sociali» perché finora, loro, erano abituate a far fronte alle situazioni difficili con propri sacrifici e mezzi che adesso, con la perdita del lavoro, hanno visto ridursi drasticamente le proprie entrate economiche.

CHI SONO

Sfera economica e bisogni primari a cui rispondere: queste le molle che hanno spinto le persone a bussare alla porta delle Agenzie per la Coesione Sociale da aprile ad oggi per far fronte a bisogni che con la pandemia non vengono più garantiti.

A chiedere una mano al Comune sono state persone prima impiegate nell'ambito della ristorazione e del turismo; personale assunto con contratti a tempo determinato che non ha avuto il rinnovo o che è rimasta in attesa dell'avvio di contratti stagionali; sono persone rimaste senza entrate economiche e in attesa di ammortizzatori sociali non ancora arrivati, come la cassa integrazione o la Naspi. Ma anche colf, baby sitter, impiegate nel settore delle pulizie di scale condominiali, piccola manutenzione; a fianco di titolari di attività commerciali, artigiani e piccole partite iva, soprattutto nel centro storico, già in difficoltà dopo l'Aqua Granda del novembre 2019. E in centro storico si aggiunge il problema degli anziani finora aiutati dai figli, i quali trovandosi oggi loro stessi in difficoltà non riescono più a garantirne il sostegno.

L'IMBARAZZO

Le richieste principali portate all'Agenzia della Coesione Sociale riguardano aiuti alimentari, sostegno economico per assenza di reddito, sostegno per il pagamento delle utenze (le bollette) o dell'affitto.

«I nuovi vulnerabili spesso si affacciano ai servizi esprimendo un evidente imbarazzo e pudore, non essendo soggetti predisposti a chiedere o a vivere di assistenza - spiegano dal settore dei Servizi sociali di Ca' Farsetti - ma al contempo svelando tutta la necessità di ottenere risposte urgenti in merito alle possibilità d'aiuto ed ai tempi concreti di liquidazione, che non possono che essere rapidi». Non c'è solo questo però, perché accanto ai «nuovi vulnerabili, si è verificato un aggravio delle condizioni di fragilità soprattutto dal punto di vista psicologico ed emotivo» anche per quelle persone già seguite dai Servizi Sociali, collegato alla limitazione degli spostamenti e all'obbligo di dover restare chiusi in casa.

IL 2021

Per provare a tamponare l'emergenza, in vista di un 2021 che si annuncia comunque difficile, il Comune di Venezia ha annunciato una nuova chiamata dei buoni spesa - come fatto durante la prima fase della pandemia - e ha inserito nel bilancio di previsione 500 mila euro per aiutare chi ne avesse bisogno a pagare le bollette. «In questo anno i Servizi hanno lavorato senza sosta per far fronte a questa ondata di nuove emergenze - spiega Simone Venturini, assessore alla Coesione sociale - rimodulando servizi e regolamenti per stare al passo con le normative e i nuovi bisogni. È stato uno sforzo notevole, anche finanziario nonostante i pochi incassi comunali: abbiamo adattato la macchina per le emergenze e ci stiamo preparando ad un anno duro nella lotta alla nuova povertà».

Nicola Munaro

