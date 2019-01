L'emergenza sbarchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAPARIGI «Dichiarazioni inaccettabili, aggressive e false»: Parigi risponde a Luigi Di Maio. E la risposta è dura, comunicata personalmente all'ambasciatrice d'Italia Teresa Castaldo, convocata ieri pomeriggio al ministero per gli Affari Europei. Ma Di Maio non s'impressiona, anzi rilancia le critiche alla Francia «coloniale». «La Francia è uno di quei paesi che stampando moneta per 14 stati impedisce lo sviluppo e contribuisce alla partenza dei profughi», ha ridetto Di Maio ieri sera, riprendendo il filo del suo j'accuse di...