L'EMERGENZA SANITARIA

VENEZIA Sono numeri ma rappresentano l'esatta mappatura di cosa sia l'ondata di coronavirus nel territorio comunale di Venezia e Mestre: i contagiati, gli attualmente positivi e i deceduti da inizio della pandemia: 251 su 745. I dati sono aggiornati al 20 dicembre, domenica, e raccontano in dettaglio quello che sta accadendo nell'area più popolosa del territorio coperto dell'Ulss 3 Serenissima, dove rapporto tra abitanti e positivi è più basso della media aziendale ma spiccano i decessi.

«I dati vanno presi al momento per quello che sono e poi andranno analizzati - commenta l'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini - ma dimostrano che il virus circola, che è ancora presente e colpisce, di più in alcune zone e di meno in altre. Questo, però, non deve permetterci di abbassare la guardia».

IL REPORT

Numeri, si diceva. Al 20 dicembre, su 259.150 residenti tra Venezia e Mestre erano risultati attualmente contagiati dal nemico invisibile in 2.591: il calcolo è elementare, solo l'1 per cento di chi è iscritto all'anagrafe di Ca' Farsetti è infetto Covid-19. Il rapporto percentuale tra residenti e contagiati è ben al di sotto della media di chi vive nell'area seguita dall'Ulss 3 Serenissima: allargando la platea in esame ai 623.334 residenti nel Veneziano, si scopre che è ora positivo al tampone di ricerca l'1,44 per cento, cioè 8.996 cittadini. Sul fronte dei ricoveri sono in ospedale (tra Malattie infettive, reparti Covid e Terapia intensiva) 237 persone che vivono tra Venezia e le sue isole e Mestre e i suoi quartieri: nell'intera Ulss 3 sono però 429 i ricoverati, il che vuol dire che più del 50% dei malati negli ospedali dell'Ulss 3 arriva da Venezia e Mestre.

E pesante si fa il conto anche per quanto riguarda le croci piantate sul calvario della pandemia da coronavirus. Dall'1 marzo al 20 dicembre (data dell'ultima rilevazione) sono state in tutto 745 le morti in un qualche modo legate al virus, 251 delle quali (cioè il 33,6 per cento) riguardano il territorio inscritto nel comune di Venezia. In isolamento, perché positivo o perché contatti di positivi, ci sono finiti 3.488 abitanti tra laguna e terraferma, un quarto dei 12.048 di tutta l'azienda sanitaria.

IL COMUNE

«Il basso rapporto tra residenti e contagiati nel comune di Venezia non è un dato che ci deve rallegrare - continua Venturini - ma spingere a un maggiore controllo e a una responsabilità più ampia soprattutto in questi giorni di festeggiamenti per il Natale. Devono essere rispettate le norme imposte e quanto è necessario fare per uscire da questo periodo che colpisce in maniera importante anche la nostra economia».

GLI AIUTI

Con il nuovo anno Ca' Farsetti è pronta a far tornare d'attualità i buoni spesa già sperimentati nella prima fase della pandemia e ha messo a bilancio, per il 2021, mezzo di euro per dare una mano concreta alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle utenze, le bollette. A questo si aggiungono i pacchi alimentari che vengono ancora messi a disposizione delle parrocchie e del mondo dell'associazionismo per aiutare chi ha più bisogno. Chi, di colpo, si è trovato a fare i conti con paure che prima non erano considerate.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA