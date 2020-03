L'EMERGENZA SANITARIA

VENEZIA Prima medici e operatori sanitari: 11.300 persone. Ci sono gli ospedalieri, per i quali i tamponi sono già in corso sui luoghi di lavoro (e le analisi continueranno in questo modo) e ci sono i camici bianchi e tutto il personale sanitario sul territorio - medici di famiglia, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale, medici Sai, farmacisti, personale di strutture per non autosufficienti - che nel giro di un paio di settimane verranno analizzati da squadre di infermieri mandate sul posto. Partendo da Mestre e da Chioggia, le due zone del veneziano dove sono stati registrati i numeri più alti di contagio.

IL PIANO

È il Piano Tampone presentato ieri mattina dall'Ulss 3 Serenissima ha come obiettivo quello di sottoporre al test per la positività al Covid-19 il maggior numero di personale sanitario possibile per poi, una volta avuto il quadro completo, riuscire a isolare il virus tra i medici.

«Fare uno screening preciso della situazione dei dipendenti dell'Ulss 3 e dei medici del territorio è fondamentale se si vuole arrestare l'avanzata del contagio - spiega il direttore generale dell'Ulss Serenissima, Giuseppe Dal Ben- I medici e il personale sanitario sono sempre a contatto con persone che potrebbero essere portatrici del virus per poi entrare in contatto con altre persone alle quali, se contagiati, potrebbero trasmetterlo».

Il piano, sollecitato dal Governatore del Veneto, Luca Zaia, era già stato anticipato dalla Direzione sanitaria dell'Ulss 3 che fin da subito aveva fatto il tampone ai propri medici, mettendo anche in isolamento fiduciario domiciliare tutto il personale che, seppur non positivo, era entrato in contatto con pazienti Covid-19. Una mossa da partita di scacchi che se da un lato aveva mandato in sofferenza alcuni reparti all'inizio dell'emergenza, dall'altro ha visto preservata la salute di personale ora di nuovo in corsia, nella fase critica della lotta a quello che dalla Francia agli Stati Uniti è chiamato nemico invisibile.

Numeri alla mano infatti, fino a ieri l'Ulss 3 aveva già effettuato, tra i sanitari, 889 tamponi. In 46, cioè il 5,2%, sono risultati positivi: 25 all'Angelo di Mestre, 12 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia, 3 a Dolo-Mirano, 2 al Dipertimento di prevenzione, 1 a testa nel territorio di Chioggia-Mirano, in area Sociale e in amministrazione. «A oggi - aggiunge Dal Ben - abbiamo eseguito dai 300 ai 400 tamponi al giorno, ma a breve saremo in grado di processarne 1.800 al giorno».

LE MODALITA'

Per quanto riguarda l'area ospedaliera, i test saranno effettuati sul posto di lavoro e in primo luogo a quei sanitari che operano in reparti e realtà con maggior contatto con pazienti contagiati da coronavirus: operatori dei Pronto soccorso, Terapie Intensive, aree di degenza Covid, Radiologia. Poi via via a cerchi concentrici allargandosi verso il rischio minore di contagio e comprendendo anche il personale addetto a pulizie e sanificazioni. In parallelo partirà anche l'analisi del personale sanitario che opera sul territorio, dove saranno i medici preposti a spostarsi con unità mobili.

«Sono state messe in campo delle squadre di coppie di infermieri che in macchina raggiungeranno i medici e gli operatori sanitari - precisa il dg - Saranno in grado di fare una decina di tamponi al giorno. Ci vorrano un paio di settimane per numeri importanti sul territorio, per i medici ospedalieri anche meno. Chiusa questa fase sarà la Regione a decidere come e quando andare su attività commerciali e di maggior affluenza».

IL BILANCIO DI GIORNATA

Dopo il lunedì nero con i suoi quattro morti, tra i quali il pm antimafia Francesco Saverio Pavone, quella di ieri è stata una giornata meno tragica anche se in serata il veneziano ha toccato quota 402 contagi totali, con un +43 rispetto a ieri. I ricoverati sono 155, 40 dei quali in Terapia Intensiva.

«Il dato che ci fa ben sperare sono i numeri di ricoveri in Terapia Intensiva: aumenta in maniera stabile e le nostre Rianimazioni reggono l'urto», il commento di Dal Ben, che poi ha sottolineato la specificità del caso di Valli di Chioggia: «non ha senso scientificamente parlare di cluster ora che siamo di fronte ad una pandemia acclarata», taglia corto ancora l'Ulss 3.

Se le Ulss veneziane ieri hanno respirato aria di tregua, da Treviso arriva un'altra croce per il territorio: una donna morta ieri mattina all'ospedale di Treviso era residente in provincia di Venezia. La sua è la sedicesima morte ufficiale per coronavirus, compreso Umberto Veronese, il paziente 1 morto l'1 marzo a Padova per emorragia cerebrale. Per la Regione la sua morte non è da legare a Covid-19.

Nicola Munaro

