L'EMERGENZA SANITARIA

VENEZIA La campagna vaccinale all'interno delle case di riposo è pronta al via. Oggi infatti tra le 9 e le 14 - ritardi permettendo - arriverà nell'ospedale hub del Veneziano, l'Angelo di Mestre, il primo lotto di vaccini Pfizer previsti per il Veneziano. E già nelle prossime ore le fiale di difesa dal coronavirus faranno il loro ingresso nelle case di riposo, grazie anche all'accordo di programmazione trovato tra le direzioni sanitarie delle due Ulss e i vari responsabili delle case di riposo, per mesi uno dei fronti più complicati dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia.

LE DOSI IN ARRIVO

Sono 5.850, destinate sia all'Ulss 3 (4.410 fiale) che all'Ulss 4 (1.440 sieri), verranno conservate in una cella frigorifero a meno 80 gradi centigradi e basteranno per una settimana. Poi dal 4 gennaio ne arriveranno ancora 5.850 così come altrettante verranno stoccate nel frigo, nel rispetto della catena del freddo, dall'11 gennaio e dal 18 gennaio. Le ultime dosi di questo primo lotto (3.900 da dividere, come le precedenti, tra le due Ulss dell'area metropolitana) verranno portate a Mestre a partire dal 25 gennaio a chiudere quella partita di 27.300 dosi di vaccino Pfizer da inoculare a quanti lavorano in ospedale, nelle case di riposo, agli anziani ospiti nelle residenze e ai lavori di pubblica utilità.

IL VIA NELLE RSA

L'arrivo entro oggi della prima tranche dei vaccini destinati al territorio metropolitano di Venezia permetterà così, all'Ulss 3 e all'Ulss 4, di entrare operativamente nel vivo della campagna vaccinale, dopo la giornata-spot di domenica che, come da programma ministeriale in tutta Italia, ha visto quasi in contemporanea l'inoculazione del siero anti-coronavirus a 110 dipendenti dell'Azienda sanitaria Serenissima e a 45 della Veneto Orientale.

La lista di chi deve ricevere il vaccino in questa sorta di Fase 1 della campagna è già compilata e tra questi, subito dopo i dipendenti delle strutture sanitarie, ci sono gli operatori e gli anziani che vivono nelle case di riposo del Veneziano. Saranno loro i primi non sanitari ad essere vaccinati. Quando? Tra oggi e domani, al più tardi. Sicuramente il vaccino entrerà nelle residenze per anziani dell'area metropolitana prima della fine del 2020 per chiudersi entro gennaio, quando - grazie alle oltre 27 mila dosi destinate al Veneziano - saranno stati vaccinati tutti gli anziani e chi si prende cura di loro. Ovviamente in maniera volontaria, perché non c'è obbligo di assumere il vaccino.

«Come Fp Cgil - dichiara Daniele Giordano segretario generale Cgil Funzione Pubblica Venezia - consideriamo il vaccino come un passo fondamentale nella gestione dell'emergenza sanitaria e deve esserne compresa l'importanza sociale a tutela della salute di tutti, a partire dal personale sanitario e delle Rsa. Minacciare, come successo in alcune parti d'Italia, di licenziamento i lavoratori che si oppongono, ci pare però una mossa controproducente più che risolutiva».

L'ARTIGLIERIA PESANTE

Ma l'emergenza Covid continua e si fa sempre più difficile anche ora che l'Italia rimbalza tra una zona rossa e una gialla e le fiale Pfizer hanno messo piede negli ospedali.

Per questo ieri il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben, ha firmato una delibera nella quale prende atto delle indicazioni della Regione Veneto per l'avvio della Fase 5 per le strutture sanitarie. Tradotto, il documento dice che gli ospedali dell'Ulss 3 sono pronti a quell'iniezione di letti capace di trasformare - ma è l'ipotesi peggiore - tutte le strutture in Covid Hospital. Pronto a partire, anche il Veneto Orientale. Tre gli step per i letti di area non critica: il primo prevede la dedica a Covid di un totale di 476 posti letto nell'Ulss 3 e di 168 nell'Ulss 4. Non dovesse bastare, il secondo gradino regionale raccomanda di portare a 667 i letti per pazienti coronavirus dell'Ulss 3 e a 192 quelli dell'Ulss 4. Lo scenario peggiore impone all'Ulss 3 di aumentare fino a 857 i letti Covid e all'Ulss 4 di portare i suoi a 215. A fianco, ci sarà il massimo sforzo per le terapie intensive: 114 nell'Ulss Srrenissima e 42 nell'Ulss Veneto Orientale. In pratica di parla di aumentare di oltre 400 il numero dei letti Covid nell'Ulss 3 e di una cinquantina quelli dell'Ulss 4.

Nicola Munaro

