L'EMERGENZA SANITARIA

VENEZIA Gli indicatori? Aumentano tutti. Salgono i ricoverati, in media 200 a settimana, e salgono i positivi. Sale il rapporto tra infetti e popolazione residente e sale la percentuale dei tamponi positivi sul totale di quelli fatti, ormai oltre il 10%. Il futuro, insomma, non è roseo e l'Ulss 3 Serenissima è pronta a schierare l'artiglieria pesante per affrontare il momento più duro della battaglia con una nuova iniezione di posti letto di Terapia intensiva per portare gli ospedali a intero regime Covid, bloccando il resto delle attività. Nel gergo, la temuta Fase 5.

ARTIGLIERIA PESANTE

«La speranza è che non ci si arrivi mai grazie anche all'attenzione dei cittadini - la risposta del direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - Se però dovessimo arrivarci sarebbe un percorso a step e graduale. Abbiamo tutta la strumentazione e le capacità per aumentare i posti letto». Al momento nell'Ulss Serenissima ci sono 92 posti letto attivati: 13 sono liberi, 54 occupati da pazienti Covid e 25 da altre patologie o esigenze. Il massimo a cui puntare sono i 101 posti di Rianimazione raggiunti in primavera «ma se necessario faremo anche l'ultimo miglio fino a 114 posti letto» dedicando gran parte degli ospedali alla cura del virus. «Mestre comunque - rassicura Dal Ben - si occuperà di Covid ma fornirà risposte importanti alla provincia come ospedale hub».

LA FOTOGRAFIA DEI NUMERI

I dieci giorni appena lasciati alle spalle sono stati i più cruenti dei dieci mesi e passa di pandemia. Ogni giorno negli ospedali dell'Ulss 3 entrano in media 30 persone (più di una all'ora) mentre ne vengono dimesse 24: un conto in perdita che spalmato sulla settimana spinge a 200 la media dei ricoveri ogni sette giorni e a 170 quella delle dimissioni. A metà dicembre gli ingressi giornalieri erano 26 e spostando le lancette più indietro, a fine novembre, entravano in ospedale 21 persone ogni ventiquattr'ore. «L'ultima settimana ha avuto una media di 400 positivi al giorno, un numero alto - ha commentato il dg - che porta via-via verso una maggiore occupazione dei posti letto nelle aree critiche e non critiche. Il sistema sta tenendo ma ci sono numeri importanti nelle strutture così come nelle positività giornaliere che dovrebbero far riflettere le persone: bisogna far circolare il virus il meno possibile, rispettando le restrizioni». Un esempio della scorsa settimana? Il 10,1% degli oltre 3500 tamponi effettuati ogni giorno, è positivo: a metà dicembre quel dato non arrivava al 9 per cento. Il che porta l'Ulss 3 ad avere 152 positivi ogni 10 mila abitanti, dati in crescita «ma comunque al di sotto della media regionale», ha precisato Dal Ben. Che poi ha legato l'impennata dei dati alla movida di Santa Lucia: «Stanno arrivando quei tamponi».

IL TIMORE INGLESE

«Nel nostro territorio - ha detto il dg dell'Ulss Serenissima - la curva ricalca a pieno l'andamento che si sta verificando in Gran Bretagna con la cosiddetta variante inglese». Una somiglianza quasi perfetta che ha spinto l'Azienda sanitaria a spedire allo Spallanzani dei campioni dei tamponi positivi effettuati nell'ultimo mese per «sequenziare il virus trovato da noi - ha spiegato Dal Ben - ed evidenziare se ci sia un legame tra questa variante e il corso veneziano della pandemia. Vogliamo capire cosa sta succedendo e se fosse già presente da tempo nella nostra realtà». Intanto migliora la situazione nelle case di riposo - gli ospiti positivi sono scesi a 380 da 494 del 13 dicembre così come gli operatori sanitari: 230 da 248 - e nelle scuole si sono superate le mille classi positive dal 14 settembre: 1.083 in tutto: attualmente le classi sono 92, 58 gli alunni positivi e 36 i docenti.

IL VACCINO

«Domenica partiamo - ha annunciato il dg - Verranno fatti negli ospedali di Mestre (35), Venezia (15), Chioggia (15) Dolo (45) e saranno per medici, infermieri, Oss, medici di famiglia, Usca in maniera che diamo questo segnale di inizio vaccinazione a tutti quei professionisti che si stanno occupando del virus in prima linea. Il vaccino è un segnale di speranza importante che poi proseguirà durante il mese di gennaio per tutte le altre categorie: sanitari, Rsa, anziani e via. Si procede per step e categorie e sarà per chiamata». In tutto, compresa Jesolo con 45 sieri, il Veneziano avrà 155 dosi.

Nicola Munaro

