L'EMERGENZA

SANDONA' Dieci nuovi casi in un solo giorno. Non si ferma il contagio di coronavirus nell'area territoriale dell'Ulss 4 che anche ieri ha fatto aumentare il numero di persone risultate positive al Covid-19.

IL BILANCIO

La conferma è arrivata poco dopo mezzogiorno, quando la notizia è stata ufficializzata dall'Azienda sanitaria, con dieci nuovi casi accertati che portano complessivamente a tredici le persone contagiate nel territorio del Sandonatese e Portogruarese. Si tratta, nel complesso, di persone d'età compresa tra 50 e gli 80 anni. Dei nuovi casi, due persone residenti a San Donà di Piave sono state ricoverate negli ospedali di Mestre e Treviso. Altre due persone residenti a Portogruaro, dopo essere state curate nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino, sono state trasferite nei reparti di malattie infettive degli altri ospedali veneti. Le altre 6 persone risultate positive al tampone, residenti a Jesolo, San Donà di Piave e San Michele al Tagliamento, sono state poste in isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni e sono in buone condizioni di salute e allo stesso modo anche i contatti più stretti dei contagiati saranno posti in isolamento domiciliare.

PROFESSIONI

Da registrare, in questo caso, che due in particolare lavorano nell'ambito della sanità e sono rispettivamente una fisioterapista e un medico della continuità assistenziale. La prima, è in servizio all'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, dove si erano già registrati dei casi di positività, compreso quello dell'infermiere residente a Cavallino-Treporti. Per questo è stata sottoposta al tampone, dal quale è risultata positiva. Anche se non ha mostrato i sintomi della malattia. Il suo, infatti, è un caso asintomatico visto che non riscontra al momento alcun problema fisico. Tuttavia, come previsto dalle procedure ministeriali per il contenimento della diffusione del virus, è stata posta isolamento domiciliare nella sua abitazione a Jesolo. Il secondo, invece, è un medico che presta il servizio di guardia medica per conto dell'Ulss 4. Anche per lui è scattato l'isolamento fiduciario nella propria abitazione visto che non è stata riscontata la necessità di un ricovero. In questo caso, come da prassi, l'Ulss con i propri operatori del servizio igiene pubblica, sta contattando i colleghi e gli eventuali pazienti che avessero avuto dei contatti con il medico in modo da valutare le loro condizioni e stabilire anche per loro un eventuale periodo di isolamento. I sindaci dei comuni interessati ai nuovi contagi sono stati prontamente informati. Questi casi vanno ad aggiungersi ai tre dei giorni scorsi che riguardano l'81enne e il professionista 57enne di San Donà ricoverati all'ospedale di Mestre, e il medico di Jesolo 63enne, in servizio alla casa di cura Rizzola e in altri due centri privati, posto in isolamento nella sua abitazione.

DISPOSIZIONI

Il Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 raccomanda i cittadini di rispettare le più comuni norme igieniche ad iniziare dal frequente lavaggio delle mani, di mantenere la distanza di sicurezza e di seguire le note raccomandazioni diffuse in questi giorni dal Ministero della Salute. E' stata inoltre ribadita la piena funzionalità dei tre ospedali del territorio. Anche ieri, il sindaco di San Donà, Andrea Cereser ha invitato i cittadini alla calma e al rispetto delle norme comportamentali: «E' bene non farsi prendere dal panico ha ribadito e al tempo stesso seguire le varie indicazioni. Il virus non viaggia da solo, ma con le persone. Meno contatti ci sono, più diminuiscono i contagi e prima finirà questa situazione».

Giuseppe Babbo

