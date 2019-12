L'EMERGENZA

SACILE La pioggia che da sabato - salvo una pausa serale quando le stelle hanno concesso una pausa a Bianco Natale con gli ospiti che ne hanno subito approfittato per affollare le casette - è caduta copiosa sulla città ed è poi ripresa nella notte, ha costretto la ditta Powerline, che ha avviato i lavori di recupero delle quattro centraline sul Livenza e sul Rio Paisa, a riabbassare le palanche nel tratto di Livenza a nord del ponte dei Mori, per dare via libera alle acque che avevano acquistato violenza e corroso un tratto della sponda sinistra, del fiume.

L'ALLARME

L'allarme - spiega il titolare della Powerline, Pierantonio Ortolan - è scattato nel corso della notte di sabato, quando il livello delle acque - che già durante la giornata aveva cominciato a preoccupare, ma che in serata ha superato le palanche nel tratto di fiume a nord del ponte dei Mori di viale Zancanaro, incanalandosi con forza sul lato sinistro del fiume - ha fatto franare un tratto di sponda sul lato Gelatone.

Per Ortolan il forte innalzamento del livello del fiume e la violenza delle acque hanno provocato un sifone che le ha convogliate sul lato sinistro del corso d'acqua, con una tale violenza da provocare una corrosione sulla sponda destra che è franata nelle acque. È stata subito allertata la ditta Costella (che opera nel settore delle autogru e piattaforme), che proprio giovedì aveva provveduto a rialzare le palanche sul tratto di fiume di via Mazzini dove le abbondanti piogge cadute avevano provocato un innalzamento del livello delle acque che erano convogliate sul lato sinistro, aprendosi un varco e avevano corroso il basamento di un tratto di muretto di un fabbricato privato.

Ora un nuovo intoppo che per Ortolan - pur provocando il ritardo nell'avvio degli interventi delle due centraline, quella del tratto Palazzo Ragazzoni e quella ex Bella Venezia - non comporterà comunque sospensioni dei programmi dei lavori, anche perché - fa notare - ci sono ferrei termini previsti dalla convenzione con il Comune.

LE OPERAZIONI

Sacile, ancora avvolta dal buio di una notte nel corso della quale la pioggia era ripresa subito dopo la mezzanotte, si è animata prima con l'arrivo della trentina di coraggiosi operatori del Mercatino dell'Antiquariato, poi con l'arrivo dei mezzi della ditta Costella, piazzatisi in Piazzetta Manin, che per precauzione era stata lasciata libera dagli addobbi del Natale. Lì hanno subito iniziato le operazioni di abbassamento delle palanche, concludesi alle 10.30, sotto gli occhi incuriositi dei primi sacilesi ancora assonnati.

NESSUN RITARDO

Pur non nascondendo le preoccupazioni per le previsioni ancora incerte, il titolare della Powerline - ditta vincitrice del Project financing, che prevede interventi sulle 4 centraline idroelettriche, 3 sul Livenza, 1 sul Rio Paisa per una spesa di oltre 3 milioni di euro -, esclude che ci siano rinvii della ripresa dei lavori, avviati nei giorni scorsi con la realizzazione del percorso che dalla sponda del Livenza aperta nel tratto finale dell'Ortazza, arriverà fino alla passerella sulla cascata di fronte a Palazzo Ragazzoni per iniziare il recupero della prima centralina. A seguire la ditta interverrà sulla seconda a poche decine di metri sul lato ex Bella Venezia.

Il programma procederà poi con l'intervento senza dubbio più impegnativo, in quanto si prevede anche il recupero delle strutture coperte, della terza centralina del tratto Campo Marzio, quella che garantisce la maggiore produttività, per concludersi infine con la quarta centralina, quella sul Rio Paisa.

Michelangelo Scarabellotto

