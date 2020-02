LE STRUTTURE

VENEZIA C'è una declinazione veneziana nell'ingaggio immediato e a tempo indeterminato, deciso dalla Regione Veneto, di nuove figure professionali della sanità «per far fronte ai maggiori carichi di lavoro legati all'emergenza Coronavirus». Delle 215 assunzioni, 78 saranno a Venezia, nell'Ulss 3. Trentaquattro arriveranno da lunedì e a seguire 12 infermieri a tempo indeterminato sui 30 richiesti, 15 operatori socio sanitari, 1 assistente sanitario, 1 tecnico della prevenzione, 2 tecnici di laboratorio, un autista di ambulanza che permetterà lo spostamento di un altro all'idroambulanza. Un importante iniezione di personale che - reclutato per far fronte alla guerra al coronavirus - da adesso in poi sarà in forza alle strutture sanitarie di Venezia, Mestre, Dolo, Mirano e Chioggia. Mentre verranno prorogati i contratti a tempo determinato.

LE PRECAUZIONI

Intanto tutti gli ospedali sono alle prese con la necessità di convivere con l'emergenza costante, attrezzandosi di conseguenza. All'ospedale Civile di Venezia, al padiglione Jona, i reparti di Medicina e Geriatria risultano chiuse con infermieri in isolamento. Sono stati dimessi i pazienti dimettibili e mantenuti venticinque posti letto di area medica. Tutti gli altri reparti invece sono chiusi per sanificazione. Questo mentre al pronto soccorso gli accessi sono crollati del 60%. Sempre ieri la protezione civile ha montato, in via precauzionale, una tenda sulla piazzola cementata di fronte alla palazzina del laboratorio analisi. C'è poi il problema del Suem: due autisti sono risultati positivi al tampone per il Covid19 e sono in quarantena a casa. Per questo il Suem si sta concordando con la Croce Verde per le emergenze.

All'Angelo, a Mestre, è stata creata un'area di filtraggio prima del triage del pronto soccorso. Nessun altro problema logistico e di gestione dei pazienti già ricoverati dato che i tre casi di coronavirus sono stati subito individuati e quindi non c'è rischio di trasmissione tra degenti. Così come all'ospedale di Chioggia. A Mirano e Dolo, dove sono state montante tende, sono stati chiusi rispettivamente Medicina e di Rianimazione, dov'è passato il veneziano paziente 1, il sessantasettenne di Oriago di Mira ora ricoverato in Rianimazione a Padova.

TAMPONI, SI CAMBIA

«Finora sono stati effettuati 1.310 tamponi a cerchi concentrici partendo dal contagiato - spiega Daniele Giordano della Fp Cgil - Le nuove disposizioni del ministero della Salute cambiano lo schema rivoluzionando il concetto di contatto. O si ha assistito il paziente contagiato, o si ha viaggiato in aereo con una persona con sintomi chiari, o si è tenuta una distanza inferiore ai due metri, non più metro e mezzo, da chi ha contratto il virus. Così andiamo a ridurre il numero dei tamponi. Siamo però preoccupati di riuscire a mantenere aperti i reparti e servizi negli ospedali e nel territorio. Con il personale che dovrà essere messo in quarantena per contatto stretto. La preoccupazione - chiude Giordano - è che si debbano ridurre i servizi e i lavoratori stanno facendo di tutto perché non accada. Sarà monitorata la situazione perché vogliamo assicurare i servizi ai cittadini in questo momento di emergenza».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA