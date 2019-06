CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAPORDENONE Via libera al Piano del Comune per contrastare gli effetti del caldo. Le temperature delle scorse settimane, con l'afa che ha spesso reso ancora più pesante l'aria, hanno costretto il vicesindaco Eligio Grizzo ad accelerare i tempi. Anche perché, se è vero quello che dicono le previsioni, nei prossimi giorni le temperature resteranno stabili sopra i 30 gradi e l'umidità raggiungerà picchi del 60-65 per cento. Situazioni che potrebbero mettere già in difficoltà soprattutto le persone anziane o chi soffre di...