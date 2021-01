L'EMERGENZA

PORDENONE Mai così tanti malati di Covid in regione. Un altro aumento, pronosticabile visto il giorno festivo, ma estremamente pesante per un sistema già alle strette. Ieri i ricoveri sono saliti ancora, superando per la prima volta quota 700 in Area medica. Per la precisione, il dato è arrivato a 704 pazienti ospitati nei reparti diversi dalle Rianimazioni. Aggiungendo le Terapie intensive, in aumento di due unità, si arriva a un totale di 768 persone malate di Covid e bisognose di cure ospedaliere. Si arriva a un mai visto 55 per cento di letti occupati in Area medica e al 36 per cento in Rianimazione. Per questo, ieri, in Regione si è arrivati a una decisione: entro martedì dovrà essere messo nero su bianco un piano per altri 100 (non settanta) posti letto da dedicare al Covid-19. Si tratterà di posti sia in Area medica che in Rsa, quindi tra medio-alta e bassa intensità di cura. Non saranno toccate nuove strutture: si utilizzeranno quelle già dedicate al trattamento del Coronavirus.

IL NODO

Ma non è solo una situazione epidemica sempre grave a far sì che negli ospedali non si riesca a reggere il ritmo dei ricoveri. A giocare un ruolo fondamentale è stato anche il periodo natalizio, notoriamente difficile dal punto di vista sanitario. Basti pensare che durante le feste natalizie del 2019 (senza il Covid), la Medicina di Pordenone si trovava già ad avere a che fare con 130 pazienti su una capienza teorica di 100 posti, con la necessità di trovare nuovi spazi. «Sarà questa - spiega oggi il direttore sanitario dell'Asfo, Michele Chittaro - la settimana decisiva per capire il reale andamento dei ricoveri». Durante le festività, infatti, il ritmo delle dimissioni ha subito un rallentamento deciso, causando diversi colli di bottiglia in tutta la regione. Molti pazienti, infatti, sono rimasti nei reparti anche se tecnicamente avrebbero potuto lasciarli visto il miglioramento delle loro condizioni cliniche. A mancare, in questo caso, è la prontezza della rete che compone il sistema dell'accoglienza post-ospedaliera. Un sistema che durante i giorni festivi generalmente si ferma e che in concomitanza del Natale ha incontrato diversi ostacoli posti dal calendario stesso. Ora ci si trova di fronte alla prima settimana dopo quasi 21 giorni composta solo da feriali. Si potranno riattivare i meccanismi dei servizi territoriali e anche le Rsa Covid potranno tornare a smaltire il carico di pazienti in entrata dall'ospedale di Pordenone. «Il sistema - ha specificato Chittaro - durante le festività natalizie non corre alla stessa velocità». Sempre dalla viva voce del direttore sanitario dell'ospedale di Pordenone è arrivata una nota importante: il flusso dei pazienti Covid in entrata non è diverso rispetto a quello di alcuni giorni fa. Il problema, appunto, è dato anche dal fatto che in uscita qualcosa si è fermato. E ora riprenderà a funzionare il meccanismo delle dimissioni.

LA SEGNALAZIONE

Sempre in ambito ospedaliero, arriva la denuncia dell'associazione Aris (Associazione Regionale Incontinenti e Stomizzati): la segnalazione riguarda lo stato dell'ambulatorio di stomaterapia dell'ospedale di Pordenone, già notevolmente depotenziato negli ultimi anni. Le associazioni pazienti puntano il dito innanzitutto sul servizio assistenziale, «profondamente carente per il limitato numero di ore di apertura del centro». «Nel 2020, in concomitanza della pandemia, l'orario di apertura del centro è ritornato a sei ore a settimana e il servizio è notevolmente peggiorato, ritornando ai livelli del 2018/2019. Infatti, ciò determina inaccettabili tempi di attesa per le visite periodiche degli stomizzati. Al momento vengono presi appuntamenti per aprile-maggio 2021, ma siamo certi che i tempi si allungheranno».

