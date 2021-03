L'EMERGENZA

PORDENONE E UDINE Un aumento di più di mille contagi in una sola settimana, con il bagaglio di un incremento importante già nei sette giorni precedenti. Un raddoppio dei nuovi casi di Covid rispetto alla penultima settimana di febbraio, quando era stato toccato il picco più basso della discesa invernale. E gli ospedali che tornano già in affanno, con un'impennata domenicale di ricoveri in Area medica che mette in allarme tutto il Friuli Venezia Giulia.

È una sfida allarmante quella che deve affrontare la regione per salvare il sistema sanitario. E i dati completi della settimana terminata ieri confermano le anticipazioni: la zona rossa è un rischio concreto, lo dicono i numeri.

LA MISSIONE

Da oggi tutto il Friuli Venezia Giulia scivola in zona arancione. Cade la distinzione, durata solamente 48 ore, tra le province di Trieste e Pordenone (rimaste provvisoriamente gialle) e quelle di Udine e Gorizia, già assediate da contagi e varianti. Sempre da oggi, stop alle lezioni in presenza alle superiori e alle medie (oltre che all'università) su tutto il territorio regionale. I provvedimenti dureranno almeno 15 giorni, compreso quello nazionale che ha decretato la zona arancione in tutto il Friuli Venezia Giulia. Da oggi è vietato spostarsi oltre i confini del proprio comune di residenza, abitazione o domicilio. Resta la deroga legata ai comuni con meno di 5mila abitanti e distanti meno di 30 chilometri tra loro. Chiusi bar e ristoranti, oltre che i musei e i luoghi della cultura. Restano aperti i negozi. Le misure le aveva anticipate il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, mettendo in arancione Udine e Gorizia. Il ministero della Salute venerdì ha esteso il provvedimento a tutta la regione. La battaglia principale si combatte ancora una volta negli ospedali: ieri si è assistito a un'impennata dei ricoveri nelle Medicine, passati in un solo giorno da 409 a 447. Un aumento simile non lo si vedeva da dicembre. In calo di cinque pazienti, invece, le Terapie intensive.

I NUMERI

A impressionare è la velocità di crescita del contagio, soprattutto in provincia di Udine. A livello regionale, in una sola settimana si è passati da 2.849 a 3.937 casi. L'incidenza dei positivi sui 100mila abitanti è schizzata a oltre 324 casi, ben al di sopra della soglia di 250 infetti, definita critica dal Comitato tecnico scientifico per un eventuale passaggio in zona rossa. Se entro i primi giorni della settimana il governo metterà mano al Dpcm, introducendo il passaggio immediato al lockdown per i territori a rischio, il Fvg rischierà il declassamento rapido. Altrimenti bisognerà aspettare l'ordinanza ministeriale di venerdì e dare un'occhiata anche all'indice Rt.

IL BOLLETTINO

Ieri il tasso di contagio in regione è schizzato al 9,7 per cento. Sono stati rintracciati 466 casi su 4.778 tamponi, compresi i test rapidi. Solo 67 contagi in provincia di Pordenone, che si conferma come l'area meno colpita del territorio. I totalmente guariti sono 63.807, i clinicamente guariti 2.184, mentre le persone in isolamento risultano essere 11.344. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 80.749 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.257 a Trieste, 37.739 a Udine, 17.242 a Pordenone, 9.589 a Gorizia e 922 da fuori regione.

Undici i decessi segnalati dalla Protezione Civile. In provincia di Pordenone addio a un uomo di 72 anni di Porcia e a una donna di 91 anni di Pordenone.

Nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre sono stati registrati tre contagi tra gli operatori sanitari. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un tecnico e al Cro di Aviano quella di un infermiere. E proprio gli infermieri ieri hanno ribadito la loro disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale per conto della Regione.

Marco Agrusti

