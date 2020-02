L'emergenza nel Bellunese, non è il coronavirus, ma le ripercussioni del contagio in Veneto sull'economia e turismo. È per questo che il prefetto, Adriana Cogode ha annullato il comitato ordine e sicurezza che si sarebbe dovuto tenere oggi in Prefettura e ha convocato un tavolo con sindacati e organizzazioni di categoria. L'emergenza economica conseguente alla diffusione del virus sta pesando e le ricadute si sentono forti anche in terra dolomitica. «Ho convocato - ha spiegato il prefetto Cogode - una riunione con le organizzazioni sindacali e le organizzazioni di categorie per avere il monitoraggio definitivo e completo sull'andamento della situazione, che ovviamente, dal punto di vista economico, sappiamo bene che ha le sue drammaticità. In questo momento non ho una stima per la provincia di Belluno: la Camera di Commercio non mi ha fornito ancora questo dato. Voglio sapere esattamente come stanno andando le cose: l'informazione è importante per dare un contributo di notizie anche a livello centrale e vorrei un quadro in modo di rappresentare al ministero la situazione». Il comitato per l'ordine e la sicurezza slitta a lunedì quando si saprà se l'ordinanza regionale verrà estesa. Mercoledì invece a Palazzo dei Rettori c'è stato l'incontro con tutti i dirigenti degli uffici pubblici.

