L'emergenza migranti

IL CASOROMA La Sea Watch può sbarcare dopo sei giorni di blocco, ma non a Siracusa: a Catania. Comincia così un altro braccio di ferro con la ong tedesca. L'ordine arriva dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. La scelta del numero uno del Viminale non è casuale. Sa di poter trovare uno sponda in procura per colpire i 22 membri dell'equipaggio. Perché il numero uno dei pm del capoluogo etneo non ha mai nascosto la sua linea sulle ong. Ed è il magistrato che, in modo del tutto inconsueto, aveva sollecitato al Tribunale dei ministri...