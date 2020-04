L'EMERGENZA

MESTRE C'è un nuovo allarme nel Veneziano nell'era del coronavirus: il Policlinico San Marco. La struttura di via Zanotto, a poche centinaia di metri da piazza Ferretto, ha registrato nelle scorse ore lo scoppio di un focolaio al suo interno con una decina di operatori che sono stati trovati positivi al tampone per individuare il Covid-19.

Per evitare che il contagio dilaghi in maniera ancora più preoccupante tra gli stessi medici, infermieri e operatori socio sanitari, e soprattutto vada anche a colpire i pazienti della struttura, nel tardo pomeriggio di ieri sera è partita una smobilitazione di un piano del Policlinico che verrà trasferito per l'emergenza all'ospedale di Dolo. Si tratta quindi di una nuova emergenza nell'emergenza legata al flagello del coronavirus in provincia.

L'INCHIESTA

Nel frattempo continuano gli accertamenti all'interno delle case di riposo.

Non c'è solamente l'inchiesta della procura di Venezia a voler far luce sull'esplosione del contagio da coronavirus nelle case di riposo del Veneziano. A fianco e in pieno accordo con la magistratura, anche l'Ulss 3 ha aperto un'indagine interna con l'obiettivo di verificare eventuali falle nel sistema di gestione delle case di riposo e capire così quale sia stata la situazione che ha favorito la diffusione di un nemico subdolo e invisibile come Covid-19 tra gli ospiti delle residenze per anziani, il vero fronte dell'emergenza.

In particolare l'Ulss vuole verificare che sia stato applicato il Piano di salute pubblica che fin da metà marzo disciplinava i comportamenti da tenere nelle case di risposo. Tutti aspetti che passeranno attraverso la verifica diretta delle situazioni e l'acquisizione di documenti. Un'indagine che si snoda sinergica a quella affidata dal procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, ai carabinieri del Nas di Treviso. In questi giorni i militari dell'Arma hanno acquisito incartamenti dalle case di riposo, cartelle cliniche degli ospiti, diari di reparto, passaggi di consegne tra operatori per mettere sotto la lente d'ingrandimento ogni aspetto della vita nelle residenze per anziani. Sei le case di riposo che più preoccupano l'Azienda Sanitaria: il Centro Nazaret di Mestre, la Residenza Venezia di Marghera (dove più del 70% degli ospiti è positivo), l'Anni Azzurri di Quarto d'Altino, l'Adele Zara di Mira, la Salute di Fiesso d'Artico (primatista dei decessi) e la Casson di Chioggia

LA DIFFIDA

E proprio la Residenza Venezia - che ha registrato un altro decesso, quello di una donna morta a Dolo ma da tempo ospitata nella residenza per anziani - è stata al centro ieri di un incontro tra una delegazione dei figli delle persone ospitate, la direzione della struttura accreditata all'Ulss 3 Serenissima e la stessa Ulss.

Se i parenti delle persone anziane si sono detti «non soddisfatti delle risposte evasive fornite dalla direzione della struttura» che non avrebbe spiegato cosa sarebbe successo ai loro familiari, l'Ulss 3 Serenissima ha spiegato di aver preso il toro per le corna e ha diffidato la struttura.

Durante il faccia a faccia di ieri pomeriggio infatti l'Azienda sanitaria ha evidenziato «ogni propria azione in favore dell'introduzione nella struttura delle migliori pratiche», sottolineando anche di aver messo in campo tutta una serie di controlli per verificare che il Piano di sanità pubblica fosse stato applicato nella maniera più rigida e rigorosa. Una verifica che ha dato vita a ripetute visite di controllo, anche a sorpresa, all'esito delle quali l'Ulss 3 ha ritenuto necessario anche notificare alla struttura una formale diffida.

«Le indicazioni date a questa struttura come a tutte le altre, le verifiche effettuate, la stessa diffida che evidenzia le inosservanze rilevate, e lo stesso tavolo odierno, favorito proprio dall'Ulss 3 nella propria sede - fa sapere l'Azienda sanitaria - sono elementi diversi e complementari della continua attenzione e del continuo lavoro dell'Azienda sanitaria verso l'operato di questa e di tutte le strutture di accoglienza per anziani».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA