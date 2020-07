L'EMERGENZA

MESTRE C'è il caso limite del focolaio Covid esploso nella struttura di accoglienza della Croce rossa di Jesolo, ma ci può essere anche il singolo componente di una famiglia che risulta positivo e che, se messo in isolamento a casa, rischia di infettare come minimo coniuge e figli. E così l'Ulss 3 Serenissima ha lanciato un avviso pubblico per individuare strutture e alloggi per l'accoglienza a sostegno delle iniziative di salute territoriale per persone in isolamento fiduciario obbligatorio di 14 giorni a causa dell'emergenza epidemiologica.

«Non è un appalto, ma solo un monitoraggio per avere un elenco delle disponibilità nel territorio» spiegano dall'azienda veneziana che, ovviamente, cerca alternative all'isolamento nelle strutture sanitarie dove i rischi di contagio crescerebbero in modo esponenziale, ma anche a quello in casa. Infatti, come si legge nell'avviso, l'isolamento nell'abitazione, per possibile affollamento, può determinare la diffusione del contagio e, per tali casi e in caso di numero elevato di conviventi nello stesso alloggio, è opportuno effettuare la quarantena presso strutture individuate dalle aziende Ulss.

I tempi sono strettissimi, visto che l'avviso - pubblicato da venerdì scorso sul sito web dell'Ulss 3 - vi resterà per appena una decina di giorni, un termine entro il quale si invitano tutti i soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interessa per essere inseriti nell'elenco che sarà poi stilato dall'azienda sanitaria.

La richiesta di disponibilità riguarda praticamente qualsiasi tipologia di struttura: si va dai singoli alloggi privati agli hotel, ai residence, fino agli ostelli, chiedendo di specificare le caratteristiche dell'appartamento o delle camere, la distanza dall'ospedale più vicino, la presenza di tv, wi-fi, impianto di condizionamento, fino a quella della moquette, visto che si tratta di residenze che devono garantire la massima igiene e che dovranno poi essere sanificate. Per le strutture come alberghi e ostelli viene poi chiesta la disponibilità o meno di fornire anche i pasti, ma anche le operazioni di sanificazione dopo il soggiorno degli ospiti in quarantena. «Verrà data priorità agli immobili immediatamente disponibili, che complessivamente risulteranno idonei rispetto alle esigenze considerate dell'amministrazione» precisano infine all'Ulss 3. La ricerca di posti per l'isolamento, dunque, è iniziata.

