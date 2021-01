L'EMERGENZA

MARCON La situazione contagi all'interno della residenza per anziani San Giorgio è motivo di preoccupazione non solo per gli abitanti di Marcon, ma pure per le istituzioni. Il sindaco, Matteo Romanello, ha inviato ieri nella struttura di via Molino gli ispettori dell'Ulss 3 Serenissima per fare chiarezza su ciò che sta accadendo. «Ho avvertito la necessità di muovermi in tal senso spiega Romanello in primis perché ho a cuore la salute dei nostri anziani e poi perché devo una risposta alle sollecitazioni dei famigliari che faticano ad entrare in contatto telefonico con la struttura per confrontarsi sullo stato di salute dei loro cari». All'interno della casa di riposo di Marcon, secondo i dati forniti dal Comune, ci sono attualmente 82 ospiti, 52 dei quali risulterebbero positivi anche se la stragrande maggioranza pare non accusi specifici sintomi. A questi vanno aggiunti anche 11 operatori sanitari.

«Non nascondo di essere seriamente preoccupato per quanto sta succedendo nella struttura prosegue il sindaco anche se, pur avendolo sperato, era difficile pensare che una casa di riposo potesse rimanere estranea ad una pandemia di tale portata».

L'ISPEZIONE

La decisione di inviare gli ispettori dell'Azienda sanitaria, secondo Romanello, nasce dalla difficoltà di comunicare con la struttura e l'impossibilità da parte dei familiari di interloquire con medici e personale sanitario. «È un aspetto che auspico si risolva presto: la mancanza di comunicazione non può che portare a fraintendimenti e tensioni. Quando avrò il riscontro da parte dell'Azienda del sopralluogo effettuato potrò farmi un quadro chiaro e preciso e capire quali azioni intraprendere e se l'organico sia sufficiente. Tutto ciò per fornire alla casa di riposo, di concerto con l'Ulss, il supporto necessario». «Vorrei, tuttavia, sottolineare conclude Romanello - che la San Giorgio è una Rsa privata, gestita dalla società Sereni Orizzonti, inaugurata nel 2019 ma non ancora accreditata a livello regionale, né dotata di una convenzione con il Comune di Marcon».

Ieri, intanto, alla San Giorgio è stata avviata la campagna di vaccinazione sia per gli ospiti che per il personale negativo al tampone. Da dopodomani, il vaccino verrà somministrato ai pazienti positivi.

CHIOGGIA

Allarme alla residenza Felice Federico Casson di Sottomarina: i casi di positività al virus sono saliti a 82 tra gli ospiti (74 nella struttura e 8 ricoverati) e a 42 tra il personale, di cui 33 operatori sanitari. Un bilancio grave e in parte inaspettato. Una decina di giorni fa, lo stesso presidente dell'istituto aveva parlato di poco più di una decina di casi, sia tra gli ospiti (quasi tutti asintomatici) che tra il personale, facendo intendere che la situazione fosse sotto controllo. Adesso sembra essere sfuggita di mano e si attendono spiegazioni da parte dei vertici dell'istituto e anche dell'amministrazione comunale. Nella prima fase della pandemia, in primavera, la casa di riposo aveva registrato 15 morti tra i suoi ospiti e diverse decine di contagi, sia tra gli anziani che tra gli operatori, ma mai con i picchi odierni.

GRAVE DEFICIT

Eppure quei numeri erano bastati a mettere in crisi la struttura dal punto di vista economico: i minori introiti, per il blocco degli ingressi e la chiusura dei Centri diurni, le maggiori spese per il personale e per la prevenzione, avevano prodotto, a fine 2020, un deficit di un milione di euro. Oggi la vicenda sembra tragicamente ripetersi in un quadro che, però, parte già condizionato negativamente dagli avvenimenti dell'anno scorso. Il mondo politico chioggiotto, già in allarme per la situazione economica che potrebbe portare ad un commissariamento dell'istituto, dovrà ora confrontarsi anche sui motivi della nuova emergenza sanitaria.

