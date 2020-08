L'EMERGENZA

JESOLO Per sapere se potranno varcare il cancello di via Levantina dovranno aspettare ancora qualche ora. Al massimo fino a domani mattina. Rimangono ancora in quarantena gli 85 migranti ospitati alla Croce rossa di Jesolo. Si tratta dei richiedenti asilo risultati negativi ai tamponi di controllo e quindi messi in isolamento fiduciario per essere venuti a contatto con dei malati Covid, già trasferiti a Cavarzere un paio di settimane fa.

Nei giorni scorsi a prolungare la permanenza forzata al centro è stata la scoperta di altri 4 migranti positivi, circostanza che ha azzerato per tutti la quarantena. Per questo venerdì scorso i migranti sono stati sottoposti a un nuovo giro di tamponi: se tutti risulteranno negativi, allora potranno uscire nuovamente dal centro. In caso contrario la quarantena dovrà continuare ancora. Ed è per questo che nelle giornate di giovedì e venerdì un gruppo di profughi, una ventina di nigeriani, ha dato vita a delle proteste esponendo degli striscioni e chiedendo di uscire.

A tenere controllata la situazione sono state le forze dell'ordine presenti in massa, che da giorni stanno presidiando giorno e notte l'intera area impedendo ai profughi di uscire. Più tranquilla la situazione ieri: i migranti si sono limitati a passeggiare nel parco che circonda la struttura della Croce rossa, ma in questo caso senza urlare e richiamare l'attenzione verso l'esterno. Con molta probabilità a sciogliere la tensione è stato l'arrivo dei risultati dei primi venti tamponi effettuati venerdì pomeriggio, risultati tutti negativi. Aspetto che fa ben sperare ma che obbliga a tenere alto il livello di attenzione fino a quando non saranno resi noti gli esiti di tutti i test. Un'attività considerevole visto che si tratta di oltre 100 tamponi effettuati tra i migranti e il personale della Cri, tra l'alto con diverse difficoltà visto l'iniziale rifiuto dei migranti di sottoporsi all'esame, tanto da costringere le forze dell'ordine e i responsabili dell'Ulss4, compreso il direttore generale Carlo Bramezza, a un'estenuante trattativa per convincerli a compiere l'esame.

A seguire l'evoluzione della vicenda è il sindaco Valerio Zoggia, ieri rimasti in contatto con Luigi Nicolardi, direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria del Veneto Orientale: «Mi è stato comunicato dice il sindaco l'esito negativo dei primi venti tamponi, sicuramente è una buona notizia ma si tratta di un numero troppo basso per permettere ancora la libera uscita a queste persone. È necessario che tutti i tamponi siano negativi, se anche uno solo sarà negativo la quarantena dovrà proseguire ancora, è una procedura che vale per tutti. Nel caso specifico stiamo parlando di persone che vivono a stretto contatto. È normale attendere l'esito di tutti i tamponi, ci vuole ancora un po' di pazienza, l'Ulss sta svolgendo un lavoro considerevole: solo nel caso della Croce rossa devono essere analizzati un centinaio di tamponi». Nelle prossime ore la situazione sarà più chiara, tenendo comunque conto che una volta resi noti i risultati dovrà essere coordinato tra la Croce rossa e la Prefettura il via libera ai migranti che chiedono di uscire e che una volta all'esterno dovranno rispettare le norme del distanziamento sociale e l'uso delle mascherine, compreso ovviamente chi ritornerà nei propri posti di lavoro. Più facile la gestione della comunità bengalese: dopo i 15 casi riscontrati nei giorni scorsi, i cittadini del Bangladesh hanno deciso di sottoporsi volontariamente al tampone, presentandosi giovedì pomeriggio all'ospedale di Jesolo. Anche in questo i risultati saranno noti domani mentre nei prossimi giorni altri bengalesi effettueranno il test.

