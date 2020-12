L'EMERGENZA DOPPIA

FELTRINO Operai a casa a causa del Covid, il comune di Alano di Piave corre ai ripari coinvolgendo all'ultimo minuto ditte esterne. Ma la giornata è stata doppiamente difficile nel comune del Basso Feltrino.

IL CASO

«La situazione è davvero difficile - diceva ieri il sindaco di Alano, Amalia Serenella Bogana -. Abbiamo in campo la protezione civile a supporto della viabilità in quanto registriamo numerosi alberi caduti che ostruiscono il passaggio alle automobili». «I nostri operai comunali - ha spiegato il sindaco - sono in quarantena e quindi abbiamo dovuto chiamare due imprese private per la pulizia delle strade del territorio che, comunque, data la grande quantità di neve, hanno dovuto girare molto». Fondamentale il coordinamento del vicesindaco, Angelo Zancaner, che sta monitorando la situazione e gestendo le varie criticità. «Gli spartineve si sono messi all'opera alle 6 del mattino e sono andati avanti per tutto il giorno. Voglio ringraziare Livio Tonin, volontario della protezione civile, che è uscito con il camion del comune dando una grossa mano alle due ditte esterne che vanno altresì ringraziate per il grosso lavoro. Da ringraziare anche tutti quei volontari che si sono spesi per pulire il paese, tra cui Andrea Piccolotto che ha ripulito una bella parte dei marciapiedi di Alano».

FELTRE

Sfortuna e conseguenti disagi nel comune di Feltre, dove i cittadini hanno segnalato il ritardo nella pulizia delle strade, non solo quelle secondarie ma anche quelle principali. Ritardi in particolar modo ad Arson a causa della rottura del mezzo e a Vellai a causa della rottura della lama. Giornata sfortunata per i mezzi in quanto anche quello del comune ha riportato la rottura di un condotto dell'olio ed è in riparazione. Il Comune spiega che sono entrati in azione 26 mezzi spazzaneve delle ditte appaltatrici dello sgombero neve oltre a 4 mezzi del Municipio. «Non vi sono state chiusure di strade, ma tutta la rete comunale è bianca e quindi percorribile solo con mezzi antisdruciolevoli e non senza difficoltà in alcuni punti», proseguono dal Municipio.

IL FELTRINO

Nei comuni di Cesiomaggiore e Seren del Grappa, pur con qualche criticità vista l'abbondante precipitazione (60 i centimetri caduti in valle di Seren), non si rilevano problemi di grossa entità. Così nel comune di Quero Vas, a parte mezzi pesanti in panne sulla Feltrina. «Non siamo più abituati a vedere nevicate così abbondanti - sottolinea il sindaco di Quero Vas, Bruno Zanolla - come, a parte qualcuno, non siamo neppure più abituati a prendere un badile in mano. Il territorio querovassese è ampio, e la gestione della neve la facciamo quasi totalmente in maniera diretta, per cui un passo alla volta arriviamo ovunque. Le strade, dopo l'abbondante nevicata concentrata in poche ore, non possono essere come a Ferragosto».

LA VALBELLUNA

A Santa Giustina la situazione è stata generalmente sotto controllo. «Al lavoro sottolinea il sindaco Ivan Minella -, cinque operai comunali a cui si sono aggiunti la protezione civile e cinque squadre esterne. È chiaro che la neve caduta è abbondante per cui ci vuole tempo per raggiungere tutto il territorio comunale». Qualche problema in più invece nel vicino comune di Sedico anche se «abbiamo attivato il piano neve ed abbiamo fuori tutti i mezzi comunali e quelli di ditte private. Stiamo lavorando molto intensamente per arrivare celermente ovunque». Se nel municipio di Mel e in quello di Trichiana tutto è filato, in quello di Lentiai invece si sono rilevate delle problematiche. Siamo nel comune di Borgo Valbelluna dove alcuni cittadini hanno lamentato l'arrivo tardivo dei mezzi spazzaneve in arterie principali del territorio.

Eleonora Scarton

