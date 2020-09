L'emergenza Covid e la carenza di supplenti (che stanno arrivando con il contagocce) non bloccano le mense scolastiche. Dieci scuole comunali, elementari e medie, partiranno già domani. Quasi tutte le altre hanno deciso invece di iniziare lunedì prossimo o al massimo la settimana seguente. «Non è stato facile ma alla fine ce l'abbiamo fatta ha spiegato ieri l'assessore alle Politiche scolastiche Cristina Piva Per garantire il sevizio abbiamo dovuto fare un gran lavoro. Gli spazi dedicati sono stati radicalmente modificati. In alcuni casi sono stati ricavati in strutture diverse dalle scuole di riferimento. Abbiamo dovuto garantire il distanziamento sociale e ogni bambino dovrà rispettare il posto che gli viene assegnato». Intanto, con il ritorno in classe degli alunni e l'improvviso calo delle temperature, ieri tutti in coda per il tampone davanti ai presidi ospedalieri della provincia: 800 le persone tra Monselice e Camposampiero, con file fino in strada. Il motivo, stando a quanto comunicato dall'Ulss6 Euganea, è da ricercarsi nella maggiore affluenza di bambini, inviati dai propri pediatri alla comparsa dei primi sintomi riconducibili al Covid-19, ma banalmente anche a un raffreddore o a uno qualsiasi dei tanti virus parainfluenzali che già hanno fatto la loro comparsa.

