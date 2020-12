L'INTERVISTA

BELLUNO Un centro coordinamento soccorsi in pandemia non può che essere virtuale, per evitare contagi. L'emergenza meteo, ai tempi del Covid, è una sfida ancora più grande. Il prefetto Adriana Cogode, spiega come si sta lavorando in queste ore al Centro Coordinamento Soccorsi allestito a Palazzo dei Rettori: in tempi normali la sala operativa, come avvenne nel periodo di Vaia, sarebbe all'Elinucleo dell'Arma a Belluno. In questo momento è virtuale.

Quali difficoltà state incontrando?

«Già di per sé queste situazioni sono complesse e quando hai un intero territorio devastato tutto diventa ancora più complicato. Inoltre la gestione di un sistema operativo prevede la presenza di tutti, per scambiarsi informazioni, anche nell'interesse di una continuità. Ma questo, ora, per ovvie ragioni non è possibile: se provochiamo dei contagi si blocca tutto. Per coloro che possono coordinare da lontano non è un problema, ma per noi che siamo su pezzo con interventi diretti non potere avere una sala operativa tradizionalmente funzionante pesa molto. Ma per fortuna il sistema sta reggendo: tutti lavorano bene e sono soddisfatta».

Come si procede?

«Adesso abbiamo un pannello dove dialoghiamo con tutti quelli che sono nella sala operativa virtuale: ciascuno è nei suoi reparti, uffici, ma è direttamente collegato con noi. Lavorando in questo modo c'è continuità. In presenza restano solo i dipendenti della Prefettura e un rappresentante della Provincia e collegati ci sono tutti: da Veneto Strade, Anas, le forze di polizia. In tempi normali ci sarebbe una sala qui, un Centro coordinamento soccorsi, e una sala operativa all'Elinucleo, con funzioni tecnico operative. Le due sale le abbiamo assorbite con questa modalità, che ci consente di avere il polso della situazione. Inoltre abbiamo attivato due centri operativi misti (Com), che servono da filtro di un territorio ampio: uno a Feltre e l'altro in Alpago, dove c'è stato il problema della casa di riposo e varie frane. C'è poi il Coc di Belluno, che fa anche da Com. Valuteremo se sia opportuno aprirne altri Centri misti o lasciare questo dispositivo. Al momento sono una cinquantina i comuni che hanno attivato il Coc».

Quanto c'è ancora da fare?

«In questo momento (ieri primo pomeriggio ndr) le cose che avevamo in coda sono state recuperate: si sta facendo un lavoro straordinario tra vigili del fuoco e soccorso alpino, che stanno affrontando pericolosamente l'emergenza, perché molte località sono raggiungibili soltanto a piedi o addirittura dalla parte opposta facendo percorsi molto lunghi. Questo significa che una squadra ci mette due ore per arrivare ad una località che dista due chilometri. Adesso vediamo cosa altro si profila, ma la cosa importante è cercare di liberare le strade e renderle agibili il più velocemente possibile, quanto meno a una corsia: se non abbiamo la viabilità fruibile tutto diventa più complicato».

Cosa dobbiamo aspettarci per le prossime ore?

«Stamane (ieri ndr) abbiamo fatto un punto della situazione con il centro coordinamento soccorsi e alle 15 faremo un altro incontro per fare il punto e per capire le previsioni meteo. È arrivato un bollettino che sembra favorevole, ovvero il livello di neve in quota non sarà così pesante, come è stato precedentemente nella nottata. Questo ci conforta: se si allenta la nevicata si riesce a fare più velocemente le operazioni di sgombero delle strade. La Provincia sta dando un grosso supporto con tecnici e geologi, perché in ogni intervento servono queste figure. Sul territorio in questi giorni abbiamo un centinaio di frane».

Olivia Bonetti

