L'EMERGENZA

CONCORDIA Chiudono le scuole a Concordia Sagittaria e nel capoluogo a San Michele al Tagliamento. È lockdown scolastico per Concordia dove ieri sera la Giunta guidata da Claudio Odorico si è riunita per valutare il da farsi. «È pressochè ufficiale - spiega Odorico, che questa mattina firmerà l'ordinanza - Abbiamo diversi casi in tutti i plessi scolastici. Dopo aver ricevuto la comunicazione dell'azienda sanitaria che ci informava sulle positività, abbiamo deciso di chiudere da venerdì tutte le scuole». Asili, elementari e scuole medie resteranno chiuse da venerdì per 10 giorni. A San Michele al Tagliamento sono interessate le scuole elementari e medie del capoluogo. Il vicesindaco Gianni Carrer ieri ha firmato l'ordinanza di chiusura di concerto con l'assessore all'istruzione Cristina Cassan. Il sindaco, Pasqualino Codognotto, è infatti positivo al Covid ed è chiuso in casa, e le sue condizioni negli ultimi giorni sono leggermente peggiorate. «Abbiamo dei casi nei plessi del capoluogo - spiega Carrer - Abbiamo deciso di chiudere da questo giovedì 11 marzo e fino al 19 le elementari e le medie». «Rimangono aperti gli asili, a parte uno, e tutte le altre scuole di Cesarolo, Bibione e San Giorgio - ha ribadito l'assessore Cassan - Fortunatamente non abbiamo infatti registrato altri positivi negli altri plessi del nostro territorio». Intanto il presidente di Confcommercio di Bibione, Giuseppe Morsanuto, è stato ricoverato in ospedale a Portogruaro.

SAN DONÀ IN ATTESA

Stamane intanto si farà il punto della situazione per quanto concerne la chiusura delle scuole elementari e medie a San Donà. L'azienda sanitaria nella giornata odierna condividerà la decisione con il Comune. La situazione è in evoluzione, in base quando indicato dal dipartimento di prevenzione dellUlss 4. Ieri l'azienda sanitaria ha inviato una nota ai tutti i sindaci del Veneto orientale in cui è stata evidenziata la possibilità di un'apposita ordinanza di chiusura delle scuole. La nota dell'ufficio scolastico regionale aggiorna le scuole anche in merito alle modalità di tracciamo dei contatti più stringenti: se si riscontra la variante inglese del virus la quarantena torna ad essere di 14 giorni.

CLUSTER A JESOLO

In una sola classe più della metà degli studenti positivi al Covid. Crescono i contagi nelle scuole jesolane e tra i casi più eclatanti c'è quello di una classe delle scuole medie Michelangelo con 14 studenti positivi su un totale di 23. Si tratta di una circostanza emersa nei giorni scorsi e comunicata all'Amministrazione comunale che sta seguendo con estrema attenzione l'evolversi della situazione. Come da protocollo già di fronte ai primi casi l'intera classe è stata posta in quarantena. Sotto osservazione anche le scuole elementari, in questo caso con un paio di classi in isolamento. «È una situazione che stiamo monitorando spiega il sindaco Valerio Zoggia ma dopo la preoccupazione dei giorni scorsi ora tutto è sotto controllo. Per precauzione le scuole hanno deciso di sospendere il servizio mensa, ora la situazione si è stabilizzata». Già oggi il Comune assieme all'Ulss e alla scuole del territorio farà ulteriori valutazioni mentre da domani, anche a Jesolo, per gli alunni dalla seconda media in su verrà varata la didattica a distanza. Il provvedimento non verrà invece attuato a Cavallino-Treporti, Comune che rientra nell'Ulss 4 ma che si trova al confine tra il territorio lagunare e il Veneto Orientale, come è stato deciso lunedì scorso nella riunione tra i sindaci della zona. «Ad oggi nelle nostre scuole spiega la sindaca Roberta Nesto non ci sono criticità particolari. Il provvedimento della Regione fa riferimento al Portogruarese e al Sandonatese, non alla nostra zona dove la situazione continua a rimanere sotto controllo».

MUSILE E NOVENTA

A Musile nessuna scuola chiusa, per il momento dice il sindaco Silvia Susanna. Né le primarie De Amicis del centro, né la Marco Polo di Millepertiche e la Tito Acerbo di Croce, e neppure la scuola media Toti hanno dovuto lasciare a casa gli alunni per l'elevato numero di positivi al Covid. Anche a Noventa non sono stati registrati casi di positivi tra i bambini della primaria Giacomo Noventa e i ragazzi della media Mazzini tali da ricorrere alla chiusura dei plessi scolastici. A Meolo, dove la scuola primaria Pio X era stata chiusa per la diffusione del virus dal 21 gennaio fino alla fine del mese, si stanno incrociando le dita per scongiurare il ripetersi di un'altra serrata dell'istituto.

RIENTRI A CAORLE

Nessuna ordinanza restrittiva relativa alla didattica in presenza a Caorle. Il sindaco Luciano Striuli, dopo essersi confrontato con la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Palladio, ha deciso di non disporre alcuna chiusura delle scuole del territorio comunale. Al momento sono 4 le classi in quarantena di cui due della scuola primaria Palladio e due della Scuola dell'Infanzia Morvillo Falcone di Caorle. Fino a ieri le classi in quarantena erano otto (ed interessavano anche la scuola dell'Infanzia Romiati di San Giorgio di Livenza e la secondaria di primo grado Fermi del capoluogo), ma l'esito degli ultimi tamponi ha permesso a diversi ragazzi di rientrare in classe. I contagi all'interno delle classi in quarantena sono ancora limitati e quindi si è deciso di proseguire in attesa di ulteriori provvedimenti da parte della Regione o dell'Ulss 4. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di sospendere temporaneamente il regime scolastico a tempo pieno.

(Hanno collaborato Giuseppe Babbo, Riccardo Coppo, Marco Corazza, Emanuela Furlan)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

