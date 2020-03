Tutte le manifestazioni sportive in programma nel territorio nazionale dovranno disputarsi a porte chiuse sino al 3 aprile. Lo stabilisce il decreto del Presidente del Consiglio disposto ieri che si rende necessario per contrastare i pericoli di un ulteriore contagio del Coronavirus. Per quanto concerne l' Udinese, la gara con la Fiorentina quindi verrà disputata domenica alle 18, in una Dacia Arena priva del supporto dei propri fan, che non potranno essere sugli spalti anche nel match con l'Atalanta. Stavolta non ci dovrebbero essere ripensamenti e/o modifiche come è successo la scorsa settimana.

Il provvedimento governativo rappresenta un sacrificio per tutti per la tutela della salute, in primis per le società che devono far fronte al mancato ricavo dei biglietti chi per una, chi per due gare e anche per dover restituire agli abbonati il rateo dell' incasso per ogni incontro disputato nello stadio deserto. Una botta non di poco conto per l' Udinese, che rischia di rimetterci qualcosa come 600/700 mila euro considerato che la sfida con l'Atalanta avrebbe richiamato un folto pubblico con conseguente adeguato introito. Se l'emergenza sanitaria nazionale cesserà, lo stadio Friuli riaprirà i battenti in aprile per la gara contro il Genoa.

