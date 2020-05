L'EMERGENZA

BELLUNO Venticinque anziani ospiti delle Rsa morti in soli 8 giorni. Una media di 3 decessi quotidiani dall'ultima statistica fatta dalla Regione sull'andamento del contagio nelle case di riposo della provincia. Ma nemmeno il tempo di annotare il numero 64 decessi totali nella casella ospiti deceduti con Covid 19 dal 20 febbraio 2020 che quel numero è aumentato ancora. Anche la vittima di ieri, deceduta intorno a mezzogiorno e 30 in Medicina Covid (area bassa intensità ospedale di comunità) a Belluno, era un'ospite di una casa di riposo. Alessandra Seni, 91 anni vedova di Feltre, era residente nella casa di riposo Padre Kolbe di Pedavena. È l'ennesima morte di una catena che si è verificata in questi ultimi giorni e che ha riguardato sempre anziani della struttura di Pedavena.

I DATI

I decessi nelle 29 strutture per anziani della Usl 1 Dolomiti sono aumentati del 64% in 8 giorni: passati dai 39 riportati nei dati del 27 aprile della Regione, ai 64 inseriti nella tabella diffusa ieri sempre dalla Regione, aggiornata al 5 maggio. La letalità del coronavirus nelle case di riposo resta comunque al 3% circa degli ospiti totali. Un numero che però non rappresenta quello che è veramente accaduto, in quanto ci sono stati diversi decessi in ospiti che non avevano ancora avuto il tampone. E lo screening deve ancora terminare: al 5 maggio sono stati sottoposti a tampone 1240 dei 2197 ospiti totali delle 29 case di riposo coinvolte. L'indice di positività sta scendendo: sono 190 gli ospiti con covid (erano 236 8 giorni fa). Gli ospiti con covid sul numero totale sono l'8,6%. 64 sono gli anziani ancora ricoverati. In calo anche gli operatori positivi: sono scesi dal 5,3% del totale di 8 giorni fa al 4,6% attuale. Sono 2125 gli oss totali impiegati nelle case di riposo provinciali. Di questi 1550 sono stati sottoposti al tampone: 97 sono risultati positivi al Covid 19.

IL BOLLETTINO

Dall'aggiornamento quotidiano sull'epidemia, con il Bollettino di Azienda Zero di ieri, emerge che non si ferma il calo dei casi positivi in provincia: sono 557 (erano 561 24 ore prima). Sono 1141 in totale i casi positivi dall'inizio dell'emergenza che comprende decessi e i guariti (che sono 493). Il bilancio dei morti per covid in provincia sale a 97 croci.

LA MAPPA

I comuni con il maggior numero di positivi sono quelli dove ci sono stati i focolai nelle case di riposo. Borgo Valbelluna conta 174 casi di positività (cumulativo tra ricoverati, deceduti e guariti). Poi Pedavena con 140 casi di positività dall'inizio dell'emergenza. Seguono Cortina (106 cumulativi ma i casi attualmente positivi sono meno della metà), Feltre a 97 e Belluno a 93, quindi Alpago 87.

