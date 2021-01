L'EMERGENZA

BELLUNO Un esercito di 200 uomini, tra vigili del fuoco, soccorso alpino, volontari di protezione civile e militari del Genio stanno lavorando senza sosta in queste ore per eliminare la neve dai tetti nel Bellunese. Bisogna fare presto perché il rischio crolli è elevato e perché è in arrivo una nuova perturbazione, la quinta in un mese. Così ieri la giornata è iniziata con una riunione al Centro coordinamento misto di Santo Stefano e poi via al lavoro. In azione anche il Terzo Reggimento Guastatori di Udine e l'Ottavo Reggimento Genio Guastatori Brigata Paracadutisti Folgore di Legnago. All'opera sui tetti, oltre ai vigili del fuoco arrivati anche da fuori regione, i volontari del Soccorso alpino e le Guide Alpine.

IL LAVORO

Nel vertice a Santo Stefano di Cadore, coordinato dal capo di gabinetto della Prefettura Andrea Celsi, sono state ripartite, tra i vari comuni, le risorse per il ripristino della viabilità comunale (importante per mezzi soccorsi), lo sgombero e la pulitura dei tetti. La Prefettura ha specificato i casi in cui gli interventi vanno fatti anche in edifici privati. «Per la rimozione di neve dai tetti di abitazioni private - ha spiegato - il personale operativo effettuerà tale attività solo laddove il peso della neve determini criticità sotto il profilo statico tali da pregiudicare la sicurezza dello stabile». E ancora: «Si effettuerà pulizia solo parziale di quanto sporge dai tetti, nelle vicinanze di una via pubblica, nel caso in cui la caduta neve possa determinare pericolo per la pubblica incolumità. In tutti gli altri casi i cittadini che dovessero autonomamente procedere allo sgombero neve dai tetti sono invitati a comunicarlo al Comune in modo da procedere alla rimozione di eventuali accumuli lungo la viabilità sottostante». Fin dalle prime ore infatti c'era stata una pioggia di richieste di aiuto da privati al 115. Da qui la necessità di scremare le urgenze. E la neve dove finisce? Vengono trovati dei punti dove si può depositare, fuori paese. Per questo ci sono fresa, pale e camion perché deve essere portata via fisicamente. Gli interventi ieri si sono concentrati in Comelico, ma hanno riguardato anche Falcade, Lamon e Arsiè.

L'ESERCITO

Sono 15 i primi militari arrivati in Comelico del contingente di 30, diposto dal comando forze operative Nord che ha sede a Padova. Provengono da due reggimenti del Genio: il Terzo Reggimento Guastatori di Udine e l'Ottavo Reggimento Genio Guastatori Brigata Paracadutisti Folgore di Legnago. L'ufficiale di coordinamento, il capitano Campigotto, con la prefettura arriva invece dal Settimo Alpini di Belluno. I militari ieri hanno lavorato in particolare sulle scuole e sugli edifici pubblici con due piattaforme elevabili per andare sui tetti, tre autoribaltabili per il trasporto neve e terne gommate.

VIGLI DEL FUOCO

In soccorso delle zone più colpite anche i vigili del fuoco, che hanno effettuato già oltre 200 gli interventi dall'inizio dell'emergenza neve in provincia. Stanno operando le squadre dei vigili del fuoco permanenti e volontari con il rinforzo di personale e mezzi provenienti dagli altri comandi del Veneto dalla Lombardia e dal Trentino Alto Adige con circa 50 operatori. E hanno salvato anche due animali. Ieri pomeriggio in via Padova, ad Auronzo di Cadore, un cervo sprofondato nel lago ghiacciato. I vigili del fuoco sono riusciti a legare l'animale e a tirarlo fuori dall'acqua. Poi è stato liberato in località Pian della Velma. Nella notte precedente Miele, un cane meticcio di 14 anni caduto in una scarpata di oltre 50 metri, nel greto del torrente Gavon in località Caviola nel comune di Falcade. È stato riconsegnato sano e salvo al suo padrone.

SOCCORSO ALPINO

Su indicazione del Centro operativo dell'Unione montana, una quarantina di soccorritori provenienti dalle Stazioni Cnsas di tutto il Veneto si è distribuita su strutture pubbliche e, in caso di criticità particolare, anche private, provvedendo a liberarle dallo straordinario carico di neve. Oltre a quelli del Soccorso alpino della Val Comelico, erano presenti soccorritori di Belluno, Feltre, Auronzo, Centro Cadore, Longarone, Prealpi Trevigiane, Pedemontana del Grappa, e delle squadre speleo di Vicenza e Veneto Orientale, assieme ai colleghi del Sagf (Soccorso alpino della Guardia di Finanza). Domani a partire dalle 8 riprenderà l'attività di pulizia. (D.P.)

