L'EMERGENZA

BELLUNO Stop ai vaccini targati AstraZeneca e ora per 3500 bellunesi c'è in ballo la seconda dose. A sospenderli ieri pomeriggio Aifa che, in via precauzionale e in linea con provvedimenti analoghi adottati in altri paesi europei, ha vietato l'utilizzo dei flaconi dell'azienda biofarmaceutica anglo-svedese. Un fermo totale in vista di nuovi approfondimenti che ha gettato però le Ulss nel caos. Compresa quella bellunese: «È tutto da rifare». Dopo il vaccino di Pfizer, quello di AstraZeneca era il più utilizzato. All'inizio solo per gli under 55, ma poi esteso anche alle altre categorie, pur con qualche eccezione nei grandi anziani e nelle persone con patologie gravi. Erano stati vaccinati operatori scolastici, forze dell'ordine e dipendenti del Tribunale. La decisione di Aifa, ieri pomeriggio, è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

IL TESTACODA

L'Ulss Dolomiti aveva già cominciato a vaccinare le persone nate nel 1940 l'appuntamento era a Tai di Cadore con le dosi di Pfizer e qualcuna anche di AstraZeneca, circa 200. Dopo la comunicazione da parte della Regione sono state bloccate. Le dosi già preparate che avevano raggiunto il drive-in sono state rimandate indietro e il personale medico ha continuato solo con il vaccino Pfizer. Ora è tutto da rifare, davvero. Il piano vaccinale è saltato e le ripercussioni si avranno non solo per la lista di persone che aspettano la seconda dose ma anche per coloro che erano in attesa della prima. Il rammarico e la sorpresa iniziali hanno però lasciato il posto al pragmatismo e il Dipartimento di Prevenzione è partito subito con la riorganizzazione del Piano.

L'ANNUNCIO

«L'Ulss Dolomiti ha sospeso l'utilizzo del vaccino nelle sedute in corso e sono state sospese quelle programmate con il vaccino Astrazeneca ha fatto sapere ieri l'azienda sanitaria Saranno regolarmente effettuate le vaccinazioni già programmate con vaccino Pfizer nei prossimi giorni per gli ultraottantenni e i soggetti vulnerabili». Oggi, ad esempio, toccherà ai nati nel 1940 che saranno vaccinati al drive-in di Agordo. Complessivamente l'Ulss Dolomiti ha somministrato 3.439 dosi di vaccino AstraZeneca. Non è chiaro cosa accadrà ora e, soprattutto, se i vaccini anglo-svedesi riceveranno il nuovo via libera da parte di Aifa. La buona notizia è che la seconda dose, nel caso di AstraZeneca, deve essere somministrata dopo almeno 10 settimane. Di tempo, quindi, ce n'è per capire come gestire i richiami. Ma potrebbe non essere abbastanza. Risulterà allora fondamentale l'arrivo, previsto per fine mese, del vaccino Johnson&Johnson. In ogni caso è il vaccino l'unica arma per uscire dalla pandemia.

VACCINI-CONTAGI

Basta vedere ciò che è accaduto in provincia di Belluno dove si può parlare di una correlazione che non significa causalità tra l'aumento del numero di vaccini somministrati e l'abbassamento dei nuovi casi ogni 100mila abitanti in provincia. Nelle ultime settimane il Dipartimento di Prevenzione ha avviato un'accelerazione senza precedenti della campagna vaccinale. E proprio ieri il dato dei nuovi positivi per 100mila abitanti, ogni sette giorni, era a 240. Dopo un picco, per Belluno, di oltre 250. Insomma: c'è stata una diminuzione notevole. Riscontrabile, tra l'altro, anche negli attualmente positivi che sono scesi da 1177 a 1168 in un giorno. Impossibile stabilire il nesso di causa ed effetto tra un dato e l'altro. Però è innegabile il ruolo della vaccinazione. È sufficiente notare la lentezza con cui sta salendo, in questa terza ondata, la curva dei contagi. In casa di riposo, per citare un esempio, dove quasi tutti sono vaccinati il virus ha margini di manovra molto ridotti. L'Ulss Dolomiti proseguirà con i vaccini che ha a disposizione per cercare di terminare gli anziani entro il 22 marzo come annunciato domenica. Da ieri, inoltre, gli over 80 possono prenotare l'appuntamento nel sito dell'azienda sanitaria, cliccando sopra la voce prenota online il tuo vaccino anticovid.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA