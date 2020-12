L'EMERGENZA

BELLUNO Rimane molto alta l'attenzione da parte della Usl di Belluno per la situazione delle case di riposo legate alla pandemia. Le residenze maggiormente colpite, allo stato attuale sono quelle di Longarone e di Taibon Agordino. Ancora 17 i positivi alla casa di riposo di Feltre. In tutto sono circa 150 gli ospiti positivi in provincia.

LONGARONE

«Stiamo combattendo con un nemico subdolo e invisibile spiega il dottor Ali Chreyha, anche vicesindaco di Longarone -, un nemico, il virus, che ha minato le nostre certezze, che ha cambiato le nostre abitudini. Ci ha reso più fragili, più vulnerabili anche dal punto di visita psicologico. Il Covid 19 ha reso i nostri anziani più fragili di quello che erano e anche, purtroppo, più depressi. Rifaccio il mio appello a tutti di osservare le regole e rispettarle». Solo evitando le forme di contagio si potrà debellare il coronavirus. Alla Casa di Riposo Luigi Barzan di Longarone erano una quarantina gli ospiti contagiati, di cui la maggioranza per fortuna asintomatici, 15 gli operatori positivi. I dato di ieri offrono, però, un po' di conforto ai famigliari degli ospiti: «Alcuni operatori sono rientrati, per 12 faremo un nuovo screening. Per quanto riguarda gli ospiti fa sapere il dottor Chreyha una decina di loro sono tornati a mangiare insieme alla sala mensa».

ALTRE CRITICITÀ

Rimangono criticità a Taibon Agordino, ma anche lì i contagi sono in rientro. Si parla, in totale, di 55 persone all'interno della casa di soggiorno, tra ospiti e personale, la maggioranza dei quali asintomatici. Fino ad ora la struttura è riuscita a controllare il focolaio, senza aiuto di personale esterno, ma l'azienda sanitaria si è resa disponibile a garantire alcuni turni di personale infermieristico. Sarebbero una trentina gli anziani che attendono di tornare negativi alla Maria Gaggia Lante di Belluno. È in rientro anche la situazione, che era stata preoccupante, nella rsa di Cusighe: il personale è rientrato in servizio, gli ospiti si sono negativizzati quasi tutti. Alla casa di riposo di Sedico i contagi sono ancora contenuti, parrebbero rimanere 5 gli ospiti positivi, subito isolati in un nucleo dedicato. Per quanto riguarda il Feltrino si guarda ancora alla situazione della casa di riposo di Quero, che nei giorni scorsi ha destato non poche preoccupazioni. Come spiegato dal parroco, don Alessio Cheso, gli ospiti ora sono tutti negativi, ma «nei giorni scorsi abbiamo avuto due altri decessi. Stiamo avviando la procedura per tornare a una situazione di normalità». La struttura sarà sanificata a breve e, per questo, gli ospiti verranno spostati temporaneamente. Alla residenza di Feltre, la Brandalise, ci sono ancora 17 anziani positivi, ma anche qui la situazione va migliorando. Infine, a Zoldo rimangono ancora 5 persone che attendono di tornare negative al Covid.

Federica Fant

